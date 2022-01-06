دوناروما ضحية جديدة لــ «كوفيد»

دوليه

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أول من امس عن إصابة حارسه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا، بعد يوم من خوضه مباراة في منافسات الكأس المحلية. وسيغيب بطل أوروبا عن مباراة القمة ضد المضيف ليون في الدوري الاحد على أن يحمي العرين الكوستاريكي كيلور نافاس.

وانضم بالتالي دوناروما (22 عامًا) الى قائمة طويلة من لاعبي فريق العاصمة المصابين بكوفيد-19. وغاب خمسة لاعبين، بمن فيهم الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي دانيلو بيريرا، عن مباراة الكأس الاثنين التي فاز بها الفريق بسهولة برباعية نظيفة على فان من الدرجة الرابعة ليعبر الى الدور الـ16.

وقال المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو «إنه فيروس غريب. نتابع حالة كل لاعب، ندرك أن عدد المصابين قد يرتفع». وعاد الاسباني خوان بيرنات الى صفوف متصدر الدوري بعد أن أصيب بالفيروس خلال فترة التوقف الشتوية بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية مرتين تواليًا يومي الاثنين والثلاثاء وفق ما أعلن النادي، على أن يعاود التمارين الاربعاء. وفتك الفيروس بالعديد من الاندية الفرنسية مع التفشي السريع لمتحورة «أوميكرون»، إذ أرجئت المباراة المقررة الاحد بين أنجيه وسانت إتيان، فيما تبدو مواجهة بوردو ومرسيليا الجمعة مهددة بالتأجيل.

