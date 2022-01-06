صلاح: سنحارب في الكاميرون للعودة بالكأس

دوليه

وعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي الجماهير المصرية بالقتال على اللقب قبل مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال صلاح عبر حسابه على «إنستغرام»: «الطريق ليس سهلا.. لكننا سنحارب للعودة من الكاميرون بالكأس.. خليكوا في ظهرنا.. شجع مصر».

ويأتي ذلك تزامنا مع انضمام صلاح إلى معسكر الفراعنة أمس الأربعاء استعدادا للمشاركة في النهائيات القارية.

يذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية مع منتخبات نيجيريا، السودان، وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن يخوض «الفراعنة» أولى مبارياتهم بالبطولة أمام المنتخب النيجيري في 11 يناير الحالي.

وبانضمام صلاح اكتملت صفوف الفراعنة حيث سبقه ظهور أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمد النني لاعب آرسنال الانكليزي ومصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي في مران منتخب مصر.

من جانبه، قال عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر إنه يحلم بحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الحضري في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري «بطولة أفريقيا صعبة ومن يبحث عن لقب أو الصعود لكأس العالم لا ينظر للمنافسين وإنما يضع هدفا ويعمل على تحقيقه».

وتابع «مباراة نيجيريا؟ لا يوجد مباراة سهلة واللاعبون لديهم الإصرار والطموح».

وأردف «قارة أفريقيا بالكامل تنتظر هذه البطولة وأتمنى التتويج بها كمدرب بعدما فزت بها 4 مرات كلاعب مع منتخب مصر».

