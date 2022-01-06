الكويت عينه على الصدارة

محلية

يتطلع الكويت لاعتلاء صدارة الدوري الممتاز عندما يواجه الشباب في الساعة 07:50 مساء اليوم في ختام الجولة الثامنة من المسابقة التي تشهد اليوم أيضاً لقاء العربي مع اليرموك في الساعة 05:35 مساءً على ستاد عبدالله الخليفة. وقدم القادسية خدمة للكويت بتغلبه على كاظمة المتصدر بثلاثية نظيفة أبقت البرتقالي عند رصيده السابق 17 نقطة مقابل 16 للأصفر الذي تساوى مع الأبيض قبل مواجهة اليوم.

وسيضع الفوز على الشباب الكويت في قمة الترتيب برصيد 19 نقطة، وهي فرصة لا يريد الأبيض ومدربه نبيل تفويتها في ظل تذبذب مستوى معظم فرق الدوري.

ويعاني الأبيض من غيابات عدة في مباراة اليوم حيث يغيب المغربي مهدي برحمة وسامي الصانع وأحمد الزنكي لحصولهم على الإنذار الثالث في لقاء النصر بالجولة الماضية، بالإضافة إلى الحارس حميد القلاف الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة ذاتها. كما يغيب الغيني سيدوبا سوماه بعد استدعائه لقائمة منتخب بلاده المشارك في كأس أمم أفريقيا، وفهد حمود الغائب منذ فترة للإصابة وعلي حسين للسبب ذاته.

ومع ذلك فإن المدرب معلول يملك الأسماء القادرة على سد الفراغ بوجود الحارس ضاري العتيبي والأسترالي رايان ماكغوان وفهد الهاجري وسلطان فرج ومشاري غنام وطلال الفاضل وفيصل زايد وعبدالله البريكي ويوسف ناصر وإبراهيم كميل ويوسف الخبيزي وعبدالمحسن التركماني وشريدة الشريدة.

في المقابل، ظهر الشباب بصورة متواضعة هذا الموسم في ظل تراجع واضح لمحترفيه الذين تنوي الإدارة الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حسبما صرح رئيس جهاز الكرة في النادي جابر الزنكي.

وحقق الشباب فوزاً لافتاً على النصر في الجولة الخامسة بنتيجة 2-1، لكنه تعرض لهزيمتين متتاليتين على يد اليرموك 0-1 والعربي 0-3 في الجولتين الماضيتين.

وفي المباراة الثانية، يريد العربي مواصلة انطلاقته والاقتراب أكثر من فريق الصدارة عندما يحل ضيفاً على اليرموك متذيل الترتيب. ويملك الأخضر 11 نقطة جمعهما من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وهو قادم من فوز كبير على الشباب بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، في حين يملك اليرموك 3 نقاط فقط من فوز وحيد و6 هزائم. ومع ذلك فإن اليرموك لن يكون صيداً سهلاً للعربي لأنه ظهر بصورة جيدة في معظم المباريات التي خسرها.

