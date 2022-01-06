الفهد: فهود القادسية صحوا

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طالب رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد اتحاد الكرة بتوفير حكام أجانب للساحة ولتقنية الفيديو «فار» في جميع مباريات الأصفر في بطولة الدوري الممتاز، أو على الأقل في المباريات التي تجمع القادسية مع الفرق المتنافسة على اللقب، معتبراً أن هذا الأمر سيكون أفضل للبطولة وللأندية التي تقاتل على اللقب.

وقال الفهد في تصريحات إعلامية عقب الفوز المستحق الذي حققه القادسية على حساب كاظمة المتصدر بثلاثية نظيفة أول من أمس في افتتاح منافسات الجولة الثامنة :» فهود القادسية صحوا.. راح تفرحون أكثر وأكثر»، وتابع: «إذا لم يكن القادسية في المنافسة فهناك شيء غير طبيعي.. والأصفر ما يطيح». وأضاف الفهد أن المباراة ظهرت بصورة جميلة، مشيداً بمستوى طاقم التحكيم بقيادة الإماراتي يحيى الملا الذي أدار اللقاء بأفضل طريقة، وقال: «الحكام خلوا شكل المباراة جميل».

من ناحيته، هنأ مدافع الأصفر العراقي علي فايز الجمهور القدساوي وإدارة النادي واللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بهذا الانتصار الذي جاء بعد مرحلة صعبة على الفريق، معتبراً أن القادسية أكد بهذا الفوز الذي جاء على حساب المتصدر قدرته على العودة بالمستوى والنتائج. وذكر فايز: «مررنا بظروف صعبة .. والجمهور لم يكن راضياً على الفريق.. لكن الأمور الآن تغيرت».

بدوره، عبر لاعب القادسية صالح الشيخ عن سعادته بالانتصار الرائع الذي حققه فريقه على كاظمة، وقال في تصريحات إعلامية «هذا هو مستوى القادسية وأتمنى أن نكمل البطولة بهذا الأداء». وتابع الشيخ إن أهم ما في الفوز هو فرحة الجماهير، مشيراً إلى أن فريقه طوى صفحة المباراة وبدأ في التركيز في المباراة المقبلة، «فالدوري طويل وعلينا أن نراجع أنفسنا». وأفاد الشيخ أن الحارس خالد الرشيدي الغائب عن الفريق بسبب الإيقاف من اللاعبين المهمين في الفريق، لكن مبارك الحربي نجح في تعويض غيابه وكان حاضراً بقوة وقدم مباراة كبيرة، منوهاً بأن الفريق معرض لظروف الإيقافات والإصابات في أي وقت، «وعلينا أن نكون جاهزين لهذه الظروف».

