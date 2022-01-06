بورسلي استقال من تدريب «سلة الحالة» البحريني

محلية

استقال مدرب كرة السلة الكويتي فيصل بورسلي من تدريب نادي الحالة البحريني بسبب ظروف خاصة منعته من الاستمرار مع الفريق البحريني الذي كان تولى الاشراف عليه الصيف الماضي. واضطر الحالة إلى التعاقد مع المدرب البحريني أحمد حمزة ليقود الفريق بدلاً من بورسلي فيما تبقى من الموسم الحالي. وتمكن نجم كرة السلة المحلية السابق من قيادة الحالة إلى الدوري السداسي وهو الدور النهائي من الدوري البحريني، كما أن الفريق كان يستعد لخوض منافسات كأس الاتحاد قبل أن يقدم بورسلي استقالته بشكل مفاجئ بسبب ظروف خاصة وهو ما دفع إدارة النادي البحريني إلى قبول الاستقالة.

