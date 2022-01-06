تعادل الساحل والجهراء سلباً .. وفوز الصليبخات

محلية

ارتضى الجهراء والساحل نتيجة التعادل السلبي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد مبارك العيار ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى، فيما تذوق الصليبخات طعم الفوز لأول مرة بعد تغلبه على برقان 2 – 1 خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة ذاتها.

وظل الساحل في صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن الجهراء الثاني، وبقي خيطان الغائب عن هذه الجولة في المركز الثالث (12 نقطة)، وبرقان رابعا (7 نقاط)، والصليبخات الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير.

وفي الجولة المقبلة يلتقي الجهراء مع برقان، والساحل مع خيطان.

