الهلال والفيصلي في «السوبر»

دوليه

تتجه الأنظار اليوم صوب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، والذي سيحتضن مواجهة الهلال أمام الفيصلي في مباراة كأس السوبر السعودية.

ووصل الهلال لهذه المباراة بعد تتويجه بلقب بطل الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، في حين أن الفيصلي سيلعب نهائي السوبر الأول في تاريخه بعد فوزه بكأس الملك في الموسم الماضي.

ويتطلع الهلال لتأكيد تفوقه على الفيصلي بعد أن فاز عليه يوم الجمعة الماضي بنتيجة 3-2 في الدوري.

ويأمل البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال في أن يحقق لقبه الثاني مع الهلال في غضون شهرين بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

ونجح الهلال في العودة لسكة الانتصارات في الدوري المحلي في المرحلة الماضية حينما قلب خسارته بهدفين نظيفين إلى فوز بالثلاثة أمام الفيصلي.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن لقبه الثاني في تاريخه بعد تتويجه بأول ألقابه بتحقيقه بطولة كأس الملك في النسخة السابقة. ويأمل الفيصلي في رد اعتباره أمام الهلال الذي هزمه يوم الجمعة الماضي.وتلقى البرتغالي دانييل راموس مدرب الفيصلي ضربةً موجعة بعد تأكد غياب صانع ألعابه الفرنسي رومان أمالفيتانو اثر تعرضه للإصابة خلال مواجهة الهلال الماضية.

