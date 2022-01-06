ليكرز وفينيكس يواصلان صحوتهما

دوليه

واصل فينيكس صنز ولوس أنجليس ليكرز صحوتهما عندما تغلب الأول على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 123-110، والثاني على ضيفه ساكرامنتو كينغز 122-114 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتابع جا مورانت وفريقه ممفيس غريزليز تألقهما في الآونة الأخيرة بالفوز على المضيف كليفلاند كافالييرز 110-106.

في المباراة الاولى على ملعب «سموثي كينغ سنتر» وأمام 15158 متفرجا، حقق فينيكس صنز فوزه الثاني تواليا عقب خسارته أمام بوسطن سلتيكس، وذلك بتغلبه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 123-110 بفضل 33 نقطة وتسع متابعات لنجمه ديفين بوكر.

واسهم ميكال بريدجز وكامرون جونسون والبديل بيسماك بيومبو في الفوز الـ29 لفينيكس حيث سجل الأول 23 نقطة، وأضاف الثاني 18 نقطة والثالث 16 نقطة، فيما اكتفى كريس بول بـ11 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة.

وفي الثانية على ملعب «كريبتو.كوم أرينا» وأمام 17919 متفرجا، حذا ليكرز حذو صنز وتابع صحوته محققا فوزه الثالث تواليا بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 122-114.

وكعادته، فرض «الملك» ليبرون جيمس نفسه نجما للمباراة بتسجيله 31 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف مالك مونك 24 نقطة وراسل وستبروك 19 نقطة مع سبع متابعات على غرار البديل تالين هورتون-تاكر مع ست تمريرات حاسمة وأربع متابعات.

