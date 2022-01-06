محافظ الأحمدي هنَّأ «برقان» بمقره الجديد

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هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد مجلس إدارة وأعضاء ومنتسبي نادي برقان بتخصيص موقع جديد للنادي بمدينة الاحمدي متمنيا لهم المزيد من الانجازات والعطاء في خدمة محافظتهم ووطنهم. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ امس هملان الهملان رئيس مجلس ادارة نادي برقان في ديوان عام محافظة الاحمدي، حيث تناول اللقاء مستجدات الشأن الرياضي عموما ، وما يتعلق بنادي برقان بصفته رئيسا فخريا للنادي، كما تم التطرق الى الانجازات الطيبة التي نجح النادي في احرازها خلال الفترة السابقة في الكثير من الالعاب، ونقل من خلاله الى اعضاء مجلس الادارة ومنتسبي النادي الشكر والتقدير على هذا الاداء المتميز .