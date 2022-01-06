«غرب آسيا لملاكمة المحترفين» في باكستان

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رحب سفير باكستان لدى الكويت سيد سجاد حيدر بتنظيم بلاده النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا الأولى لملاكمة المحترفين والتي تقام برعاية المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، التي تقام منافساتها في العاصمة إسلام آباد في 22 يناير الحالي، بمشاركة ملاكمين من 16 دولة، وذلك خلال استقباله ممثل المجلس العالمي للملاكمة في الكويت ومالك شركة الترويج الرياضي مشعل الفجي أول من أمس في مقر السفارة الباكستانية بالكويت. وأكد السفير الباكستاني أن إقامة مثل هذه البطولات من شأنها تقوية أواصر الصداقة والمحبة بين شعوب المنطقة، وتعزيز المفاهيم الداعية إلى السلام، وقال: «البطولة تشهد مشاركة أفضل اللاعبين في العديد من الدول العربية، بما يعد بمنافسات على مستوى رفيع، والرياضة دائما تعطينا الفرصة المثالية للعب والسلام، في الإقليم والعالم على حد سواء، وستكون إسلام آباد مكانا مناسبا لاستضافة البطولة الأولى، كما أن باكستان تتمتع بسمعة عالمية في رياضة الملاكمة».من جانبه، أشاد الفجي بالدعم الذي قدمه سفير باكستان في الكويت سيد سجاد حيدر، مضيفا: «عملنا لعدة أشهر مضت لأجل وضع كل الترتيبات التي من شأنها أن تسهم بنجاح النسخة الأولى للبطولة، كما أن مشاركة أفضل الملاكمين العرب من شأنه أن يعد بمنافسات قوية للفوز بالحزام المقدم من المجلس العالمي للملاكمة «(WBC)، آملا التوفيق لجميع المشاركين في البطولة. من جهته، أكد ممثل الكويت في البطولة الدولية الملاكم عبد الرحمن السند جهوزيته الفنية والبدنية، وتطلعه للمنافسة على لقب البطولة في وزن 70 كغ، وقال: «تحضرت جيدا للمشاركة في البطولة الدولية، ولتمثيل بلادي الكويت بأفضل صورة ممكنة، ومشاركة العديد من أبطال العرب في الملاكمة يعد بمنافسات قوية، وبطولة ناجحة في نسختها الأولى».