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أول النهار

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فيصل الحمود: القيادة تولي الشباب اهتمامها ودعمها


جدد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود التأكيد على اهتمام القيادة السياسية الحكيمة وتوصياتها الدائمة بالشباب ودعمهم في جميع الأنشطة واستقبل الحمود في مكتبه في قصر السيف أمس الشاعر الكويتي مطيع مرعي العجمي بمناسبة فوزه بالمركز الأول في جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عن فئة الشعر النبطي في دورتها الخامسة لعام 2021 المقامة في دولة قطر الشقيقة وهنأ الحمود الشاعر العجمي متمنياً له مزيدا من التوفيق والإبداع في مسيرته ورفع علم الكويت في جميع المحافل والميادين، معرباً عن الفخر بأبناء الكويت وشبابها الذين يحصدون الجوائز في المجالات كافة ويبرزون أهمية العلم والمعرفة والثقافة في بناء الإنسان والتنمية.


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