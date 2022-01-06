الخالد: انضمام الصليبخات إلى «المدن الصحية» خطوة متقدمة

أول النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن تسجيل منطقة الصليبخات على شبكة المدن الصحية الإقليمية، يعد خطوة متقدمة في المجال الصحي والتوعوي، لافتا الى أن تشجيعنا وسعينا الى تسجيل وإنضمام بقية مناطق العاصمة يأتي إيمانا منا بأهمية مبادرة المدن الصحية العالمية، والانضمام اليها يدفعنا الى الارتقاء بصحة الانسان في المجالات الحياتية كافة.

جاء كلام الخالد على هامش لقائه أمس في ديوان عام المحافظة مع وفد وزارة الصحة المكلف بمبادرة المدن الصحية ممثلا في رئيس مكتب المدن الصحية في الوزارة د. آمال اليحيى، ومديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية د. دينا الضبيب بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي المكتب الى جانب حضور مختار منطقة الصليبخات حسين أبو شيبة، وذلك للتوقيع على نموذج تسجيل منطقة الصليبخات على شبكة المدن الصحية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الخالد إن منطقة الصليبخات تعتبر المنطقة الـ 6 من بين مناطق العاصمة والـ 12 على مستوى دولة الكويت التي تُسجل على شبكة المدن الصحية الإقليمية بعد مناطق اليرموك والعديلية والسرة والشامية والضاحية.

من جانبها أكدت رئيسة مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د. آمال اليحيى على اهتمام وزارة الصحة بالارتقاء بصحة الإنسان في كل المجالات، مشيرة الى أن مبادرة المدن الصحية تأتي في هذا الاتجاه.

وأشارت الى أن الوزارة اتخذت الإجراءات كافة التي تساعد المناطق على الانضمام الى شبكة المدن الصحية الاقليمية وتؤكد مبدأ الشراكة المجتمعية في المساهمة بالأنشطة والبرامج والمسؤوليات التي تدعم الصحة.

بدوره أعرب مختار منطقة الصليبخات حسين أبوشيبة عن شكره وتقديره للمحافظ على الجهود التي بذلها في تذليل العقبات والدفع باتجاه تسجيل مدينة الصليبخات على شبكة المدن الصحية الاقليمية مؤكدا في الوقت ذاته على أن انضمام الصليبخات على شبكة المدن الصحية الاقليمية يدفعنا الى مضاعفة الجهود لتحقيق الاهداف المرجوة.

وفي سياق متصل اجتمع محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الاحمد الصباح في غرفة الاجتماع في ديوان عام المحافظة صباح اليوم مع لجنة مدينة الدعية الصحية وذلك لبحث ومناقشة السبل الكفيلة للدفع في تسجيل منطقة الدعية على شبكة المدن الصحية الاقليمية.

وقال الخالد على هامش الاجتماع ان انضمام منطقة الدعية الى شبكة المدن الصحية الاقليمية يتطلب تضافر الجهود والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة لاستيفاء الشروط والمعايير التي تمكن المنطقة من الانضمام الى الشبكة المدن الصحية مؤكداً على أن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات السابق ذكرها هو حجر الاساس في تهيئة البيئة للوصول الى مدينة صحية.

