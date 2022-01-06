.. صعود نحو «الذروة»

الأولى

في أعلى حصيلة اصابات بـكورونا منذ بدء الجائحة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 423042 حالة.

وأكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا

د. خالد الجارالله زيادة معدل العدوى بفيروس كورونا، موضحا أن أرقام الإصابات قياسية حتى قبل بلوغ الذروة، كما أنها منسجمة مع التصاعد الحاد للمنحنى المرصود لموجة المتحور في الدول التي سبقتنا. وأضاف: أغلب الإصابات حتى الآن هي لأعراض بالجهاز التنفسي العلوي، وحدتها تكون وفق المناعة والتحصين، لافتا إلى أن التعافي لمجمل الحالات منزلي. وقال عضو اللجنة الرئيسة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 فيصل صادق: إن اللجنة بحثت آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بوقف المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتا اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى 28 فبراير المقبل.

وأضاف صادق عقب اجتماع اللجنة امس في قصر السيف أنه سيتم يوم الأحد المقبل إغلاق قاعات الحفلات في الفنادق وصالات الحفلات في المناطق السكنية وخيام الأعراس وصالات العزاء المغلقة في المقابر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير.

ولفت إلى وجود اتصالات وتعاون بين الفرق الميدانية للجهات الحكومية التابعة للجنة مع مسؤولي الفنادق وصالات الأفراح وخيام الأعراس بشأن الالتزام بتطبيق القرار المذكور، مبينا أن الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية التابعة للجنة كثفت خلال الأيام القليلة الماضية حملاتها التفتيشية على كل المجمعات والمحال التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة ارتداء الكمام وتعقيم اليدين والتقيد بالعدد داخل المحال والمطاعم والمجمعات المغلقة حتى نقلل أعداد الإصابات بفيروس كورونا خصوصا أن حالات الإصابات بهذا الفيروس بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بازدياد بشكل ملحوظ نتيجة انتشار متحور أوميكرون في دول العالم.

وأعرب صادق عن الأمل في أن يلتزم الجميع بالاشتراطات الصحية حتى تمر الأيام المقبلة على خير وبأقل عدد ممكن من الإصابات بفيروس كورونا.

من جهتها أطلقت البلدية جولاتها الميدانية المكثفة في مختلف المحافظات تزامنا مع توصيات مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى تستمر مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ضمن نطاق السيطرة.