الخالد: تعزيز النمو والاستدامة المالية

الأولى

تحت شعار استدامة الامان الاجتماعي برغم التحديات اصدرت الحكومة برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر 2021/2022 - 2024/2025.

وفي تصديره للبرنامج قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: ان رؤية 2035 التي تتبناها الكويت مستمرة في تحقيق المستهدفات والمنجزات وفق توجيهات صاحب السمو امير البلاد وما تضمنه النطق السامي اثناء افتتاح دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الامة بشأن اهمية الاخلاص للوطن واحترام الدستور والقوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله.

وأكد ان مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، الامر الذي يستوجب وضع برنامج اصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجحة لها حتى تستقيم الامور وتنطلق المسيرة وصولا الى التنمية المستدامة، مشيرا الى ان نجاح الاصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الامة والحكومة، وتغليب الحوار الايجابي المسؤول الذي يحقق المصلحة الوطنية المشتركة. ومضى سمو رئيس الحكومة يقول: ان توجيهات صاحب السمو غير المسبوقة باقامة حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما انتهى اليه الحوار وكذلك مناشدة غالبية الاخوة اعضاء مجلس الامة لصاحب السمو بطلب العفو عن بعض ابناء الكويت وتكليف سموه لرؤساء السلطات الثلاث لاقتراح ضوابط وشروط العفو، وتفضل سموه بالمكرمة السامية واستخدام حقه الدستوري بالعفو، من شأنها تهيئة الاجواء الايجابية بين مجلس الامة والحكومة وكفيلة بدفع مسيرة التنمية وتوحيد الجهود لتحقيق ما يتطلع اليه اهل الكويت من تفاؤل وامل.

واوضح ان برنامج عمل الحكومة جاء بعنوان استدامة الامان الاجتماعي رغم التحديات ليؤكد حرص الحكومة على المضي قدما في اتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من حماية المواطنين عبر تنفيذ برامج اصلاحية، واطلاق استراتيجية وطنية محورها الاسرة الكويتية باعتبارها اساس المجتمع، رغم التحديات الصحية للجائحة التي مازال العالم يعاني من اثارها وخطورة سلالاتها المتحورة، وما ترتب عليها من قيود امام نمو الاسواق العالمية وتقلبات في اسعار النفط وتباطؤ التعافي الاقتصادي والمالي العالمي على نحو الق بظلاله على اداء الاقتصاد الوطني.

وخلص سمو رئيس مجلس الوزراء الى ان البرنامج يتكون من اربعة محاور رئيسة تتمثل في تنفيذ برنامج استدامة، اعادة هيكلة القطاع العام، تطوير رأس المال البشري وتحسين البيئة التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة، ويندرج تحت كل محور مجموعة من المبادرات التنفيذية ببرنامجها الزمني والمستهدفات والمؤشرات والمسؤوليات ويتم متابعتها بصفة دورية عبر حوكمة محددة باشراف لجنة برنامج عمل الحكومة التابعة لمجلس الوزراء.

وبين برنامج عمل الحكومة ان التحديات الرئيسة التي تواجهه 4 هي: الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والمالية العامة وانخفاض انتاجية القطاع العام، وضعف رأس المال البشري، اضافة الى تدني كفاءة البنية التحتية.