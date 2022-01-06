الخميس 06 يناير 2022 ,3 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
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دندرة
برنامج الحكومة... تحويل الكويت إلى مركز مالي يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة الاقتصاد!
دندرجي
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