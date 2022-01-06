بُطلان قبول 200 ضابط شرطة

الأولى

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي امس بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية قصر ارجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين حتى تاريخ التقدم باشعار مغادرة على الراغبين في تحويل اقامتهم الحكومية سواء للعمل بالقطاع الأهلي او للالتحاق بعائل او كفيل نفسه حتى يتقدموا باشعار مغادرة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان هذا القرار مايز بين فئتين من الموظفين غير الكويتيين، فمنح الأولى الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة عقب انتهاء خدمتهم دون اشعار مغادرة البلاد، في حين منع عن الثانية هذا الحق بغير مبرر، فحجب صرف هذه المكافأة عنهم الى حين تقديم اشعار مغادرة البلاد، كشرط لأدائها اليهم على الرغم من ان تقرير هذا الأمر يتعدى حدود العلاقة الوظيفية ويتجاوز اختصاص مجلس الخدمة المدنية مُصدر هذا القرار، في حين ان الفئتين في مركز قانوني متماثل، ويخضعون في الأصل لنظام وظيفي واحد يستظلون به ويسري عليهم دون تخصيص او تمييز.

من جانب آخر قضت المحكمة الادارية ببطلان التحاق 200 مواطن بدورة ضباط الدفعة 47 من حملة الثانوية العامة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية من خلال نظام (القرعة). وقالت في حيثيات حكمها ان جهة الادارة اجرت القرعة بين المتقدمين دون التحقق من شرط ان يكون المتقدم لائقاً صحياً للعمل العسكري وشرط الا يقل طول قامته عن 170 سنتيمتراً وألا يقل وزنه عن 55 كيلوغراماً قبل اللجوء الى نظام القرعة بحجة التقليل من الكلفة المالية.