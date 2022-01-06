الحكومة تتجه لسحب 5 مليارات دينار من «الأجيال»

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توقعت مصادر لـ النهار، تحقيق وفر بالإنفاق العام بحدود المليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي 9 اشهر من العام المالي الحالي2021-2022، حيث تستهف الحكومة توفير 10% من الانفاق المستهدف بمبلغ 2.3 مليار دينار، وذلك من إجمالي الإنفاق المقدر في الميزانية بـ 23 ملياراً.

واوضحت المصادر، أنه مع تخطي النفط حاجز 80 دولاراً للبرميل، ستسجل الإيرادات الإجمالية ما يقارب 19 مليار دينار، حيث يرتفع متوسط سعر برميل النفط حوالي 74 دولاراً لكامل السنة المالية، وهو ما يدفع الإيرادات النفطية لتسجيل قرابة 17.2 ملياراً بعد خصم تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ايرادات غير نفطية قدرها 1.8 مليار. وقالت إن إجمالي الإيرادات ستكون 20 ملياراً مع وفر في الانفاق الفعلي بحدود مليار دينار، ليسجل عجز الميزانية 3 مليارات دينار تقريباً بنهاية العام المالي 2021/2022.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن تعديلات مرتقبة تجريها الجهات المعنية على مشروع قانون السحب المنظم من الأجيال القادمة الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة لسحب 5 مليارات دينار من احتياطي الأجيال القادمة، ليكون مرة واحدة وليس على دفعات كما كانت الحال سابقا.

وكانت الكويت حلت في المركز الثالث عالمياً بين صناديق احتياطي الأجيال القادمة، حيث سجل صندوق الأجيال زيادة قدرها 45 مليار دولار، بالغاً 737 مليار دولار.