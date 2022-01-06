جلسة برلمانية هادئة.. حددت الأولويات و«الأمنيات»!

الأولى

في جلسة هادئة على «غير العادة»، لاذ العديد من النواب خلال جلسة مجلس الأمة أمس والمخصصة للرد على «الخطاب الأميري» بـ «الحوار الوطني» لحل الكثير من القضايا والملفات العالقة واخراج البلاد من الازمة السياسية الخانقة التي مرت بها.

وعلق النواب آمالهم في تحديد المسار على الحوار الوطني خصوصا بعد ولادة الكثير من الانفراجات في مقدمتها مكافحة الفساد والمزيد من العفو عن المغردين وتعزيز الحريات وتنويع مصادر الدخل والاصلاح الاقتصادي والتطوير السياحي وتحسين الرعاية السكنية ودعم المتقاعدين وايجاد حل لقضية البدون وحماية الهوية الوطنية وعودة الجناسي المسحوبة ومعالجة التركيبة السكانية وعلاج مشكلة القروض، وسط تحذير من اي محاولات لفرض ضرائب تلحق الضرر بالمواطنين.

من جانبه، قال النائب بدر الحميدي ان الحكومة يصلح لها المثل الشعبي «انفخ يا شريم قال ما من برطم» مطالبا بوجوب حل التركيبة السكانية وحماية الهوية الوطنية وحل القضية الاسكانية.

من جهته، قال النائب د. هشام الصالح: نحن منشغلون بتصفية الحسابات الشخصية ودول الخليج تتقدم بالانجازات، وللاسف نحن نخذل الشعب، والحكومات المتعاقبة دأبت على الفشل، والقضية الاسكانية يجب ان تحتل الاولوية ولا نقبل التعطيل باوامر البناء لاسباب تافهة يمكن حلها بتعاون السلطتين.

وشدد الصالح على قضية السياحة الداخلية قائلا: منظر مؤلم ان يحتفل المواطنون في بر الصبية بسبب فشل شركة المشروعات السياحية التي استقال رئيسها التنفيذي بعد ان كان يتقاضى رواتب 12 ألف دينار شهريا ومكافأة سنوية 950 ألف دينار وبسببه اغلقت مشاريع السياحة كالترفيهية والشعب وغيرها وخسرنا 850 ألف دينار بسيرك فرنسي وعند التحقيق معه في حماية الاموال تهرب وقدم استقالته وطالب بمكافأة نهاية الخدمة وهو غير جدير بها.

بدوره قال النائب مهند الساير إن كلمات سمو الامير نبراس للعمل في المؤسسات، واول من لا يلتزم بتنفيذ رؤية سموه في الخطاب الاميري هي الحكومة ورئيسها المهيمن على مصالح الدولة ورسم السياسات العامة، وحين لا يجيب الوزراء عن اسئلتنا لا يشتكون مستقبلا من المساءلة السياسية فنحن لا نقبل تجريد النواب من ادواتهم.

من جانبه، قال النائب احمد الحمد: اهم ما تطرق له في النطق السامي هو الاستقرار السياسي المفقود لدينا، والخاسر هو المواطن ونحن نتمنى صفحة جديدة بدور الانعقاد الحالي وتعزيز تعاون السلطتين.