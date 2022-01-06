بطلان قبول 200 طالب ضابط بكلية الشرطة

وطن النهار

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (3) المنعقد بتاريخ 23/4/2018 وذلك فيما تضمنه من النص على «قصر إرجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين حتى تاريخ التقدم بإشعار مغادرة على الراغبين في تحويل إقامتهم الحكومية سواء للعمل بالقطاع الأهلي أو للالتحاق بعائل أو كفيل نفسه حتى يتقدموا بإشعار مغادرة».

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن هذا القرار مايز بين فئتين من الموظفين غير الكويتيين المخاطبين بأحكام هذا القرار، فمنح الأولى الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة عقب انتهاء خدمتهم دون طلب إشعار مغادرة البلاد، في حين منع عن الثانية هذا الحق بغير مبرر، فحجب صرف هذه المكافأة عنهم إلى حين تقديم إشعار مغادرة البلاد كشرط لأدائها إليهم على الرغم من أن تقرير هذا الأمر يتعدى حدود العلاقة الوظيفية ويتجاوز اختصاص مجلس الخدمة المدنية مصدر هذا القرار، في حين أن جميع هؤلاء من الفئتين في مركز قانوني متماثل، ويخضعون في الأصل لنظام وظيفي واحد يستظلون به ويسري عليهم دون تخصيص أو تمييز.

من جانب اخر، قضت المحكمة الادارية ببطلان التحاق وقبول 200 مواطن بدورة ضباط الدفعة 47 من حملة الثانوية العامة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (كلية الشرطة) وذلك بشان قيام الأكاديمية اختيار الطلاب بنظام (القرعة). وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان جهة الإدارة خالفت النظر المتقدم بأن أجرت القرعة بين المتقدمين بطلب قبول التحاقهم بالدورة في التخصص العلمي وترتب استبعاد المدعي وقبول عدد من زملائه، وذلك دون التحقق أولاً من شرط أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للعمل العسكري وشرط ألا يقل طول قامته عن 170 سنتيمتراً وألا يقل وزنه عن 55 كيلوغراماً قبل اللجوء الى نظام القرعة بحجة التقليل من الكلفة المالية والجهد بالاكتفاء بتوقيع الكشف الطبي على من يجتاز من المتقدمين القرعة فقط.

