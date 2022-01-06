«القوى العاملة»: حضور العامل شرط الإلغاء النهائي للسفر

وطن النهار

أصدرت هيئة العامة للقوى العاملة تعميماً رقم (1) لسنة 2022 بشأن (طلبات الإلغاء النهائي للسفر- الإلغاء والتحويل خارج القطاع)، وبهذا الشأن قال المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد بأنه سيتم استقبال طلبات الإلغاء النهائي للسفر وذلك باشتراط حضور العامل شخصيا أمام الموظف المختص بإدارة علاقات العمل والتأكد من استلامه مستحقاته المالية وما يفيد رغبته في الإلغاء النهائي للسفر أو الإلغاء والتحويل خارج القطاع مع التوقيع على المخالصة المعدة لذلك وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

واكدت المزيد في تصريح صحافي، قيام إدارات العمل المختصة بالتدقيق على وجود المخالصة طبقا للإجراءات المتبعة، ويلغى ما يخالف أحكام ما ذكر بالتعميم الصادر من الهيئة.

