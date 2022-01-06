البلدية: التشدد في تطبيق الاشتراطات

وطن النهار

قال عضو اللجنة الرئيسة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ونائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق إن اللجنة بحثت آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن ايقاف المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتا اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى 28 فبراير المقبل.

وأضاف صادق في تصريح لـ«كونا» عقب اجتماع اللجنة، في قصر السيف، برئاسة نائب رئيس اللجنة مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أنه سيتم يوم الأحد المقبل إغلاق قاعات الحفلات في الفنادق وصالات الحفلات في المناطق السكنية وخيام الأعراس وصالات العزاء المغلقة في المقابر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير. ولفت إلى وجود اتصالات وتعاون بين الفرق الميدانية للجهات الحكومية التابعة للجنة مع مسؤولي الفنادق وصالات الأفراح وخيام الأعراس في شأن الالتزام بتطبيق القرار المذكور، مبينا أن الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية التابعة للجنة كثفت خلال الأيام القليلة الماضية حملاتها التفتيشية على كل المجمعات والمحلات التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة ارتداء الكمام وتعقيم اليدين والتقيد بالعدد داخل المحال والمطاعم والمجمعات المغلقة «حتى نقلل أعداد الإصابات بفيروس كورونا خصوصا أن حالات الإصابات بهذا الفيروس بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بازدياد بشكل ملحوظ نتيجة انتشار متحور (أوميكرون) في دول العالم».

من جانب أخر، أطلقت البلدية يوم أمس جولاتها الميدانية المكثفة من قبل فرق لجان الاشتراطات الصحية في مختلف المحافظات تزامنا مع توصيات مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى تستمر مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ضمن نطاق السيطرة.

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات فرع بلدية العاصمة عبد الله جابر أن الفرق الميدانية في مختلف المحافظات بدأت في تنفيذ جولات مكثفة للتأكد من مدى التزام رواد المجمعات بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضح جابر ان الجولات الميدانية ستكون على مدار الساعة في مختلف المجمعات والأسواق، لافتا الى ان هناك فرقا ثابتة في عدد من المجمعات التجارية الكبرى وسوق المباركية، إضافة الى الفرق الجوالة التي تعمل على مدار الساعة في جولات عشوائية في الأسواق الموازية ومحال التجزئة.

ولفت الى ان الفرق ستقوم بالتدقيق على مدى التزام المحلات والمجمعات والأسواق الموازية بالاشتراطات الصحية التي صدر بها قرارات سابقة ومنها عدم دخول غير المطعمين للمجمعات الكبرى وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمام والتباعد الجسدي والاعداد المسموح بها للدخول وغيرها من الاشتراطان لضمان سلامة الناس.

وقال ان التدقيق سيكون حسب موقعي مناعة او هويتي لمعرفة حالة التطعيم والسماح فقط للمطعمين، مشيرا الى انه في حال تم اكتشاف حالات غير مطعمة داخل المجمع يتم إخراجها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المجمع بتحرير محاضر مخالفات بما يتفق مع صحيح القانون وقد يصل الأمر لإغلاق المجمع.

