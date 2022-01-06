«السكنية» أطلقت «من مكانك» عبر «سهل»

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اطلاق حملة «من مكانك» التعريفة للخدمات الإلكترونية للمؤسسة المقدمة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة (Pahw.gov.kw)، وبذلك تعتبر المؤسسة من أولى الجهات الحكومية التي تقوم بمثل هذه الحملة التعريفية.

وتأتي هذه الحملة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأكيدا على استمرارية تطوير بنية الأنظمة الداخلية والخدمات الالكترونية للانتقال من مرحلة المعاملات الورقية الى التعاملات الرقمية، سواء على مستوى الخدمات المقدمة من تطبيق «سهل» الذي بات يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين او عبر الموقع الالكتروني، موجهة الدعوة للمواطنين الكويتيين ممن لديهم ملف اسكاني في المؤسسة التسجيل في التطبيق للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله.

