«الخيرية العالمية»: تعزيز الحوكمة في مكافحة تمويل الإرهاب

وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بدر الصميط حرص الهيئة على تعزيز نهج الحوكمة في جميع أنشطتها ومن ذلك تنظيمها امس برنامجا تدريبيا لقيادييها وموظفيها عن (الاتجاهات الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب). وقال الصميط في تصريح صحافي بهذه المناسبة إن الهيئة تعمل في خطين متوازيين الأول يتعلق باستكمال بناء هذه المنظومة الرقابية والثاني يتصل بتوعية القياديين والموظفين بالجهود ذات الصلة من خلال استضافة خبراء واستشاريين متخصصين ضمن برامج تدريبية ولقاءات نقاشية لبيان أهمية هذا النهج وممارساته وآليات تنفيذه ودوره في حماية العمل الخيري. وأضاف أن الهيئة أقرت مجموعة من السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز نهج الحوكمة في مجالات ادارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتضارب المصالح والافصاح والشفافية والابلاغ وحماية المبلغين وجمع التبرعات بهدف ترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة وفق أفضل الممارسات.

