تسلُّم ابتدائي لـ 4 مبانٍ في «غرب عبدالله المبارك»

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة التاسعة من القسائم الحكومية في (جنوب مدينة صباح الأحمد) التي تشتمل على 128 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 27 مايو 2015. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنها ستوزع بطاقات القرعة اليوم والأحد المقبل في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على أن يتم اجراء القرعة الأربعاء المقبل 12 يناير الحالي.

وأضافت أن على المواطنين المدرجة أسماؤهم الحضور شخصيا الى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة 9 صباحا في المواعيد مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. وأشارت الى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور الى مبنى المؤسسة في تمام الساعة 9 صباحا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط. إلى ذلك، تسلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل ابتدائي 4 مبانٍ عامة في مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني وتنوعت الجهات المستفيدة من المباني بين الداخلية والصحة والاوقاف، وستقوم المؤسسة بالكشف على الملاحظات الموجودة بالمباني من خلال اللجان المخصصة للتسلم المبدئي لمشاريع في منطقة غرب عبدالله المبارك . وكانت المؤسسة قد اصدرت قرارات بتشكيل لجان منها تشكيل لجنة استلام مبدئي لمخفر شرطة برئاسة مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية، وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة التصميم، ومدير إدارة ضبط الجودة، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، فضلاً عن ممثل وزارة الداخلية ومراقب الأعمال الكهربائية وممثل المهندس بالعقد، إضافة إلى المهندس محمد نهار، فيما كان القرار الثاني بشأن الاستلام المبدئي لمشروع المركز الصحي ومبنى الإسعاف، وأن اللجنة المشكلة ستكون برئاسة مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية، وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة التصميم، ومدير إدارة ضبط الجودة، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، فضلاً عن ممثل الصحة ومراقب الأعمال الكهربائية وممثل المهندس بالعقد، إضافة إلى المهندس محمد نهار.

الجدير بالذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد وقعت في وقت سابق عقد انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك والذي يشمل انشاء وانجاز وصيانة 29 مبنى خدمات عامة في مشروع الضاحية ستستفيد منها وزارات التربية والصحة والداخلية والاوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل.

وتشتمل المباني العامة على انشاء وانجاز وصيانة روضتي اطفال واربع مدارس ابتدائية للبنين واخرى للبنات ومتوسطة للبنين وثانوية للبنات ومستوصف مع مركز إسعاف ومخفر شرطة ومجمع لخدمات الحكومة وعدد من المساجد مع اماكن لسكن الائمة والمؤذنين. وتضم ايضا مركزا لتحفيظ القرآن الكريم ومبنى للسوق المركزي ومبنيين لفرع الجمعية وفرعاً للغاز ومبنى لتنمية المجتمع مع مبنى للوحدة الاجتماعية، حيث حرصت المؤسسة على سرعة ودقة إنجاز المباني العامة والحرص على تأمين تسلمها وتسليمها للجهات المعنية حتى يتسنى تشغيلها ودخولها في الخدمة بما يتزامن مع بدء سكن المواطنين في الضاحية وفقا للجداول والبرامج الزمنية المعتمدة.

