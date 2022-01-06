«الإصلاح» و«الإسكان» و«الائتمان».. أولويات نيابية

وطن النهار

أجمع نواب مجلس الأمة أمس الاربعاء على ضرورة إيجاد حل حقيقي جاد وشامل للقضية الاسكانية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الاسكانية. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية بند الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة.

وقال النواب ان القضية الاسكانية على رأس الأولويات النياببة والمطلوب من الحكومة وضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية وأذونات البناء وإزالة أية عراقيل في المناطق السكنية الجديدة.

وبينوا ان عدم توفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لا تعني القبول بقانون الرهن العقاري مؤكدين في هذا الصدد ان فلسفة قانون الرعاية السكنية هي استقرار الأسرة الكويتية.

وشددوا على تحرير المزيد من الأراضي وعدم تحويل مناطق السكن الخاص إلى سكن استثماري لتقليل أسعار العقار في البلاد اضافة إلى تشريع قوانين صارمة لعدم استغلال الخدمات المقدمة من الدولة. وفي شأن آخر دعا عدد من النواب إلى وضع حلول للاختلال الاقتصادي الحاصل ممثلا في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل والعجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

واقترح النواب تنويع مصادر الدخل والمضي بخطوات حقيقية لاستغلال المشتقات النفطية مؤكدين ان المشاريع الرأسمالية وتوفير مصادر أخرى للدخل يجب أن يبنى عبر بوابة القطاع النفطي.

كما أعربوا عن رفضهم الشديد لوضع إصلاحات اقتصادية تتضمن فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود والمس بجيب المواطن. وعلى الصعيد البرلماني أوضح عدد من النواب ان دور الانعقاد الماضي لم يشهد تحقيق إنجاز ملموس من قبل أعضاء البرلمان «نواب وحكومة» يرضي طموحات الشعب الذي ينتظر من السلطتين التشريعية والتنفيذية حسم العديد من الملفات العالقة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف النواب ان اللجان البرلمانية أنجزت خلال دور الانعقاد الماضي عددا كبيرا من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين وبات من الضروري إقرارها في الجلسات المقبلة.

كما انتقدوا عدم صرف الحكومة لمكافآت الصفوف الأمامية لمستحقيها رغم إقرار مجلس الأمة لها اضافة إلى تقصير الحكومة بشأن الإجابة على الأسئلة البرلمانية بشكل وافٍ وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور.

كما تطرق نواب مجلس الأمة إلى ضرورة توزيع نسبة من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر انتقد عدد من النواب ما اعتبروه تراجعا واضحا في دور شركة المشروعات السياحية وإغلاق العديد من المشاريع والمرافق السياحية التابعة للشركة. وأكد نواب آخرون ضرورة إعطاء مزيد من الحريات والحق في التعبير عن الرأي وإقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون «الإعلام المرئي والمسموع» ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون «المطبوعات والنشر» في مداولتيهما الثانية. وأشار النواب إلى عدد من الاقتراحات منها إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للمواطنين وزيادة رواتب المتقاعدين وتقليل أسعار فحص «بي سي آر» وضبطها وتفعيل الحكومة أدواتها للقضاء على الفساد واستغلال طاقات الشباب وإعطائهم فرصا حقيقية وتعديل النظام البرلماني عبر إقرار قانون القوائم النسبية واستغلال القضاء وزيادة عدد الجامعات وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأعرب نواب مجلس الأمة عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على استخدام سموه لحقه الدستوري بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام. وعبروا عن الشكر والتقدير للعاملين بوزارة الصحة من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين على ما قاموا ويقومون به من جهد وعمل دؤوب منذ بدء جائحة «كورونا». ودعا النواب الحكومة إلى إعداد سياسات واعدة لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل تزايد عدد المواطنين وتنامي المتطلبات المعيشية والخدمية ومحدودية الموارد المالية مؤكدين أن تحقيق طموحات الشعب هو المقياس للتعاون مع الحكومة. ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة في 18 يناير المقبل. وفيما يلي تفاصيل جلسة أمس:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين (حمد الهرشاني، احمد مطيع، اسامة المناور).

ودخل مجلس الامة في بند الاسئلة البرلمانية والتعقيب عليها.

- حسن جوهر: طريقة رد الوزراء على الأسئلة ليست بالمستوى المطلوب.

- الغانم: يجب ان تختار سؤالاً.

- جوهر: انا عندي خمس دقايق راح اتكلم فيها بما يخص الأسئلة.

- الغانم: يعني مُصِّر تخالف اللائحة، لازم تختار سؤالاً.

- جوهر: اختار السؤال لوزير الخارجية بشأن الصندوق الماليزي.

حسن جوهر: قضية الصندوق الماليزي شوهت سمعة الكويت الدولية، وتعاطي الحكومة معها ليس بالمستوى المطلوب، لا توجد اي نتائج حقيقية بشأن القضية،، هناك خلل جسيم في أجهزتنا المصرفية،، لم نجد اي محاسبة للفاسدين أو المسؤولين في الجهات المعنية في مكافحة الفساد.

- مبارك الحجرف: الطريق الواصل بين الدائري الرابع والسادس في امغرة يسمى طريق الموت،، هذا مثال حي على سوء خدمات وزارة الأشغال، اليوم الواحد يخاف على نفسه من الموت عندما يسير في طرق الكويت، والله ما تستحون يا حكومة فالدول اللي نساعدها صارت طرقها افضل من طرقنا.

- عبدالكريم الكندري: جزء كبير من قضية الصندوق الماليزي اختفى، القضية اليوم في النيابة ولكن نسأل لماذا التأخير في احالتها للمحكمة، قضية الصندوق الماليزي ليست فانشيستا تسربون لها اخبار،،، لابد من اطلاع الرأي العام على القضايا المهمة، هل تم استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق وهو اليوم في مركز مرزوق الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، شنو صار على المشاركين في القضية مثل اللي قال دونت ووري.

- وين الوزراء ليش بس تطالعون ما تردون،، ترى راح نجبركم تردون هني على المنصة.

- وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: نحترم النواب والأسئلة وستتم متابعة الموضوع حسب الدستور واللائحة وعندما تصلنا معلومات سنبلغ النواب.

مهند الساير: هناك مبالغة في أموال المكافآت اللي تعطى للمستشارين المعنيين في الانتخابات النيابية مو معقولة يأخذ 8 آلاف دينار.

أسامة الشاهين: وجهت العديد من الأسئلة بشأن الوثائق المسربة مثل بنما وبندورا وبرادايس، في وثائق بندورا وحدها هناك 13 مليوناً وثائق مالية مشبوهة وفي وثائق برادايس 11 مليوناً. ردود وزير العدل السابق اننا لم نفعل شيئاً.

مرزوق الخليفة: مؤسسة البترول الوطنية لا يوجد فيها الا مهندس كويتي واحد فقط وناقلات النفط صفر بينما تزخر بالمهندسين الأجانب.

الخطاب الأميري

المجلس ينتقل لمناقشة الخطاب الأميري.

صالح الشلاحي: أتمنى من الحكومة ان تقوم بتعديل المادة 79 من الدستور لتكون القوانين وفق الشريعة الاسلامية لأنها الحل لكل مشاكلنا.

- حسن جوهر: أرقام مهولة جدا نقلتها للقيادة السياسية حيث سيصل عدد الكويتيين إلى 5 ملايين نسمة في سنة 2050 فكيف ستتعامل الدولة مع كل المناحي في ظل الامكانيات المالية الحالية.

شراء الولاءات لن تجدي مع الشعب الكويتي ونتائج الانتخابات خير دليل، وأوجه رسالة لأسرة الصباح فأنتم 300 سنة في الحكم تخليها الود والمحبة مع الشعب ولكن صورة الأسرة الآن ومصداقيتها وانطباع الناس عنها أصبحت مهزوزة، ما نرضى ان تتمتع أسرة الصباح بالمزايا ولكنها لا تتحكم بالقرار وخاصة السيادي.

الطريجي: اسجل الشكر والعرفان لسمو الامير لرعايته الكريمة للحوار الوطني وما اثمر من صدور العفو عن الاخوة المحكومين في تركيا، والشكر لحضرة رئيس المجلس ورئيس الحكومة على بذل الجهود خلال الحوار ووضع المقترحات النيابية الواجب شمولها ببرنامج عمل الحكومة الجديد، الوضع الصحي يستحق الاشادة بجهود الطواقم الطبية ووزير الصحة السابق باسل الصباح ونضع ثقتنا بوزير الصحة الجديد خالد السعيد، الوضع التعليمي يستحق الشكر وخاصة مع قرار استمرار التعليم الالكتروني ونتمنى تطويره، موضوع الاقتصاد مهم والاختلالات زادت مع ازمة «كورونا» ويروج ان هناك نوعاً من الضرائب ونحن نرفض ان تمس المواطنين والاصلاح يبدأ من رأس الهرم ومكافحة الفساد وجذب المستثمر الاجنبي وازالة العراقيل امامه وكلنا ثقة بادخال تشريعات جديدة، والملف الاسكاني نتمنى فيها تحرير الاراضي السكنية والاسعار للاراضي اصبحت جنونية ولا يستطيع المواطن تلبية طلبه ولابد من حل لايقاف الاسعار عن الارتفاع ولابد من تسريع ملفات البناء المتعثرة للمواطنين في بعض المناطق.

وقال: يجب ايقاف التجنيد الالزامي لان فشله مثبت قبل الغزو العراقي، والاموال التي تصرف كان يجب ان تذهب لاستقطاب الشباب في دخول الجيش، وعلى وزير الدفاع مراجعة الملف وتقييمه. وزارة الداخلية بحاجة نفضة بالفترة المقبلة ونتمنى من الوزير وقفة جادة ومشكلة المرور مازالت عالقة ولا حلول لها وتصدر قرارات مستعجلة بلا دراسة كايقاف وسحب رخص قيادة الاجانب وتراجع عنها للوزير السابق ونتمنى من الوزير الجديد وضع معالجة شاملة، وانتشار المخدرات واحصائياتها وضبط التجار والمدمنين تتطلب دوراً اكبر ومعرفة الاسماء المسؤولة عن ادخال المخدرات، وموضوع التركيبة السكانية ملف مهم ويجب ايقاف التجنيس العشوائي الذي سبب الفوضى خاصة مع ما نسمع من اخبار كشف عوائل مزورة بتواطئ مع مسؤولين ويجب مكافحة هذه الجرائم. وزارة العدل والقضاء مللنا من سماع تكويت القضاء ولا نراه ونريد اجراءات ملموسة وفتح الباب لحملة مؤهلات القانون لدخل جهاز النيابة العامة، وعلى وزير العدل معالجة تأخر صدور الاحكام وعدم تنفيذ اخرى، والفساد بجميع اشكاله يتواجد بين فترة واخرى ولا توجد متابعة حكومية ولا جدية في ملاحقة الفاسدين بدليل تمتع الرئيس الاسبق للتأمينات الاجتماعية بحياة عادية في لندن، ونتمنى التعاون بين السلطتين مستقبلا ومعاناة الشعب تستحق التكاتف بانجاز التشريعات المطلوبة.

نقطة جوهرية

مساعد العارضي: الخطاب الاميري ركز على نقطة جوهرية وهي الحوار الوطني للخروج من حالة الاحتقان التي يمر بها البلد والوصول الى سبل التعاون بين السلطتين، وبداية الاحتقان تستوجب الوقوف عندها وهي اهمية موضوع العفو واولويات المواطنين التي اوصلناها لرئيس الحكومة منذ بداية المجلس وحملناه المسؤولية وللاسف لم نلمس تعاونه ما اضطرنا لتقديم الاستجواب والجلوس على كرسي رئيس الحكومة لا دعوة ان يمارس دوره كموظف عام يرعى مصالح واولويات المواطنين، إلى أن اتى موضوع الحوار الوطني واكرمنا سمو الامير بمبادرة العفو بعد التماس نيابي تقدم به النواب ثم سحبت الاستجواب وشكرت رئيس الحكومة، واليوم نعيد نفس الامر نقول ان مقياس التعاون مع الحكومة هو تحقيق تطلعات المواطن والذي يعاني من غلاء مواد البناء لتشييد منزل اسرته وهل تعتقد يا رئيس الحكومة إن نستجوبك لو خففت المعاناة عنه وعن المتقاعدين الذين يترقبون الانصاف والمكافآت، وقبل ايام فوجئنا بانتحار احد الكويتيين البدون وهي ليست المرة الاولى وهل تعتقد لو يحمل جنسية اخرى لما اخرجها وعاش حياة كريمة لكن انت كرئيس ورئيس المجلس ونحن كنواب مساءلين امام الله ولو تم انصافهم هل تعتقدون اننا لن نتعاون مع الحكومة، ولا تبحثوا عن تحصين نيابي بل تحروا التحصين الشعبي لو وفرتوا اولوياته، مقاعدنا زائلة يا نواب اما ينتهي دورنا بالرجوع لمنازلنا مكرمين مشرفين او الخروج من مقاعدنا مساجين ومهجرين منبوذين من المجتمع، فاما اولويات المواطنين او نضع الوزراء على المنصة.

هشام الصالح: نحن منشغلين بتصفية الحسابات الشخصية ودول الخليج تتقدم بالانجازات، وللاسف نحن نخذل الشعب الكويتي، وحكومات الكويت المتعاقبة دأبت على الفشل، والقضية الاسكانية يجب ان تحتل الاولوية ولا نقبل التعطيل باوامر البناء باسباب تافهة يمكن حلها بتعاون السلطتين ولا يوجد جدول زمني لحلها، واليوم لدينا مشكلة مافيا العقارات التي يملك الواحد منهم مئات العقارات وارتفعت الاسعار 70% وغير مقبول ان يتحول السكن الخاص لاستثماري وان يحظى تاجر العقارات بدعم الكهرباء والماء ونحن تقدمنا بمقترحات لمكافحة مافيا العقار.

ملف تنويع مصادر الدخل مهم جدا وانخفاض سعر النفط يعرض المواطن للمخاطر والتضييق على المعيشة واخشى ان يأتي وقت نتحسر على خطوة تنويع المصادر، وقضية السياحة الداخلية منظرها مؤلم بان يحتفل المواطنون في بر الصبية بسبب فشل المشروعات السياحية التي استقال رئيسها التنفيذي بعد ان كان يتقاضي رواتب 12 الف دينار شهريا ومكافأة سنوية 950 الف دينار وبسببه اغلقت مشاريع السياحة كالترفيهية والشعب وغيرها وخسرنا 850 الف دينار بسيرك فرنسي وعند التحقيق معه في حماية الاموال تهرب وقدم استقالتها وقبلت على وجه السرعة ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة وهو غير جدير بها. مشروع الجزر التي تبناه المرحوم الشيخ ناصر الصباح توقف برحيله وغير مقبول وهو ما كان يتوقع ان تحقق دخل سنوي 35 مليار دينار وتوفير 200 الف وظيفة وبدل المهاترات في المجلس واجبنا احياء المشروع، القروض الشخصية تعدت مليار و400 مليون ومليار دينار قروض استهلاكية مقابل رواتب و11 الف متعثر ونتمنى من الحكومة شراء الديون مقابل ايقاف علاوة غلاء المعيشة لحين التسديد وهذا المقترح يجب ان يكون اولوية تتعاون معنا الحكومة بشأنها، والضرائب نقول للحكومة انسوها ولا تفكر بتاتا فالمواطن يئن من سوء الخدمات، ونشكر سمو الامير على مبادرة العفو ونشكر لجنة الحوار الوطني على دورهم ونناشد سموه ان يشمل العفو المغردين ومن اساء للدول الصديقة الذين اطلقوا كلمات ضلت طريقها ويجب الغاء قانون تجريم الاساءة للدول، اما قضية سحب الجناسي بدأت منذ من عارضوا الطاغية صدام حسين ثم عزانا ونناشد القيادة لاعادة الجناسي عن المظلومين وغير مبرر تسويف الحكومة واحدهم فقط قال نكتة مسيئة لسمو الامير حينها متهكما على الحرب العراقية- الايرانية ونحن ضد سلوكه لكن غير مقبول سحب جنسيته وجناسي اسرته، قضايا امن الدولة تصرفاته مرفوضة بدأت بقضية الضابط المتهم بالتعدي عليه من ضباط ولا نقبل الاساءة على المواطنين ونرفض القبض على جامعي التبرعات للايتام بصورة مهينة ولنا وقفة مع هذا الجهاز.

احمد الشحومي (رئيس الجلسة): الاخوة الوزراء والوزير علي الموسى غير مقبول منكم ان تتحدثوا بالموبايل في القاعة اثناء حديث النواب بشأن الخطاب الاميري، من لديه مكالمة بوسعه الخروج للحديث، الاخ الموسى انا اراك تتحدث مكالمة اونلاين ربع ساعة وهذا غير مقبول وعلى كافة الوزراء احترام القاعة.

خليل الصالح: اصبح المواطن يدور الدينار من اجل بناء بيته بشكل يعرض الابناء لفقدان وجود ورعاية الاب والام جريا خلف توفير سبل الحياة الكريمة، وكنا في السابق نعيش بين والدينا طوال الوقت وعواقب ذلك خطيرة اسريا واجتماعيا، معاشات المواطنين تطير على سيارة وايجار وخادمة ونحن مقصرين مع ابناء الشعب الكويتي الذي بات يعاني ابناؤنا من فرص العمل.

الاخ وزير المالية الان يجب الاسراع باقرار مقترحاتنا بشأن تبكير صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف او جزء منها قبل التقاعد بسنوات محددة بشكل يعينه على متطلبات حياته وتطلعاته. وكذلك المتقاعدين لا تكفيهم رواتب الف دينار وهم يرعون ابناءهم وهم بحاجة سيارات للابناء ولا يستطيعون توفير سبل الحياة لاسرهم والحل الصحيح رفع رواتب المتقاعدين ووضع حد ادنى الف دينار للمتقاعدين ورفع مكافآتهم وكيف سيكون وضعهم والضرائب مقبلة مقبلة.

المواطنة تعاني من القرض الاسكاني وقرض الـ70 الف دينار لا تأتي بشقة سكنية، وموضع المزارعين دورهم كبير ولهم معاناة كبرى بسبب سوء خدماتهم مقابل التسهيل لمستوردي البضائع من الخارج، والجهات الحكومية يجب حل مشاكلهم ولا يعقل ان يكون الخيار بـ10 فلوس،

خط الفقر

خالد عايد: دور الانعقاد الماضي بكل اسف لم يستطع المجلس انجاز شيء للمواطن وتتحمل الحكومة الجزء الاكبر من المسؤولية، ومر عام كامل دون حل اي من الازمات السياسية او الصحية او التعليمية او الاسكانية، وننتظر برنامج عمل الحكومة بالجلسة المقبلة وستتضح الصورة بمدى جدية الحكومة بحل الملفات من عدمها، الكويت دولة ثرية بالعقول والموارد الطبيعية ونشتكي الحكومة من العجز وتسوق الحكومة لهذا العجز وان النفط لم يعد يوفي احتياجات البلد والمواطنين والمشكلة من خلقها؟ ودول الجوار لم تكتف بالمصدر الوحيد وكل الخبراء يقولون اننا بحاجة العمل على المشتقات النفطية وبدائل اخرى،والمواطن ينتظر انهاء مشاكله من سكن وطرق وخلافه، التعذر بعدم توفر سيولة لبنك الائتمان امر مرفوض وهناك الف طريقة للحل، هناك اسر تعيش تحت خط الفقر ومرتبهم الشهري يكفي لسد حاجاتهم ومواجهة الغلاء.

مرزوق الخليفة: وين اعلاء المصلحة الوطنية يا رئيس الحكومة على الشخصية من سيطرتكم على اللجان البرلمانية وبعض النواب لا يعرف الحساب ولا الكتابة في لجان مهمة كالمالية والتشريعية، واين تعاون رئيس الحكومة والوزراء واجابات الاسئلة البرلمانية لا تأتي او تختم بسرية بشكل تعسفي، ومسألة العفو نسألكم اين العفو عن بقية ابنائنا المهجرين في اوربا واصقاع الارض في ظل الشتاء القارس، الحكومة بتواطؤ مع التجار استغلت ازمة كورونا بفحص الـpcr من 45 دينار والان 9 دنانير وقريبا 5 دنانير وكذلك ما حدث من تلاعب باسعار الكمامات وغلاء اسعار الحجر على الخدم لاستنزاف جيب المواطن بـ500 دينار وبتواطؤ مع تجار الازمات في مقابل الاجانب المقيمين يدخلون الى الكويت بحجر منزلي، اما الاصلاحات الاقتصادية كلام مرسل وحبر على ورق ونأمل المصداقية بتنويع مصادر الدخل ولا نقبل ان يكون الاصلاح على حساب البسطاء من المواطنين بل الواجب التوجه لاملاك الدولة والاراضي الصناعية والمزارع والشاليهات ولا نسمح بفرض ضريبة على المواطنين على خدمات سيئة وبنى تحتية متهالكة واخرها تطاير الحصى وهي فضائح تكرر والجدية مرهونة بتطوير الصناعات النفطية وعمل فكرة برميل النفط الذهبي ليكون بعائد 400 دولار بدلا مما هو الان دون 100 دولار، ولكن الحكومة لا حياة لمن تنادي وهي تريد الهرولة لجيب المواطنين، والحكومة كانها تقاضينا بالدين العام مقابل مكافآت كورونا التي لم تصرف حتى اليوم، اما خصخصة القطاع العام فلا جدوى منها وافقدت المواطن فرص العمل بمثال تجربة محطات الوقود. المشاريع الاسكانية المتوقفة بسبب عدم توفر السيولة بمخطط حكومي من اجل اقرار الرهن العقاري لتنفيع التجار واصحاب الشقق، والتركيبة السكانية يجب حسمها واصلاح الخلل ويجب تكويت القضاء 100%، والحكومة غيبت موضوع المتقاعدين بالخطاب الاميري ويجب زيادة علاواتهم الدورية وشمولهم بنسبة بارباح مؤسسة التأمينات كما وجه سمو ولي العهد ولكن المؤسسة لا حياة لمن تنادي ويتحرون مكافأة مجلس الادارة السنوية ومكافأة المشاركة بالاجتماعات وادعوهم للنزول من بروجهم العالية والنظر للمتقاعد البسيط.

احمد الحمد: اهم ما تطرق له في النطق السامي هو الاستقرار السياسي المفقود لدينا، والخاسر هو المواطن وعطل المجلس دور الانعقاد الماضي، نتمنى صفحة جديدة بدور الانعقاد الحالي وتعزيز تعاون السلطتين، الشكر لسمو الامير في مكرمة العفو الذي شمل كل اطياف المجتمع وهي من نتائج الحوار الوطني بحسب رغبة سمو الامير، معدل الاعمار مرتفع في الكويت مؤشر على الرعاية الصحية لكن تحسين الخدمات مطلوبة، لا توجد خطة اقتصادية للبلد والحكومة غير جادة حتى المنطقة الاقتصادية الشمالية ذهبت ادراج الرياح برحيل الشيخ ناصر الصباح رحمه الله، التعليم رغم المخصصات المرصودة الا انه دون الطموح ويجب اعادة اهمية المفصل التعليمي، والقضية الاسكانية المتصلة بالاسرة نواة المجتمع نرى ان امكانيات الحكومة متواضعة ويجب وضع حلول بديلة لحصول المواطن على السكن والعقارات اصبح في غير متناول اليد بعد غلاء الاسعار والمطور العقاري حل ولا يمثل رهن المواطن بيد التاجر بل يكون التاجر شريكا للحكومة في تنمية القضية الاسكانية، الامن الداخلي اليوم وصل بالافراد للانتحار يجب الحد من ذلك، والقضاء يتطلب مزيداً من الاستقلالية لتعزيز النزاهة، لايوجد فصل سلطات ولا تعاون بينهم ونتمنى نماذج اصلاح جديدة نيابية في هذا الدور.

الغانم: استلمنا برنامج عمل الحكومة امس ويفترض ان يصل مكتب النواب اليوم نسخة منه وترفع الجلسة الى 18 يناير.

