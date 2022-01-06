صباح الخالد: تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

وطن النهار

تحت شعار استدامة الامان الاجتماعي برغم التحديات اصدرت الحكومة برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر 2021/2022 - 2024/2025.

وفي تصديره للبرنامج قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: اعمالا لنص المادة 98 من الدستور ان تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة، ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، تتقدم الحكومة ببرنامج للفصل التشريعي السادس عشر 2021/2022- 2024/2025 سائلين المولى ان يمدنا بالعون والسداد لتحقيق ما فيه خير لوطننا العزيز.

وزاد: ان رؤية 2035 التي تتبناها الكويت مستمرة في تحقيق المستهدفات والمنجزات وفق توجيهات صاحب السمو امير البلاد وما تضمنه النطق السامي اثناء افتتاح دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الامة بشأن اهمية الاخلاص للوطن واحترام الدستور والقوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، مؤكدا ان مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، الامر الذي يستوجب وضع برنامج اصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجحة لها حتى تستقيم الامور وتنطلق المسيرة وصولا الى التنمية المستدامة، مشيرا الى ان نجاح الاصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الامة والحكومة، وتغليب الحوار الايجابي المسؤول الذي يحقق المصلحة الوطنية المشتركة.

ومضى سمو رئيس الحكومة يقول: ان توجيهات صاحب السمو غير المسبوقة باقامة حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما انتهى اليه الحوار وكذلك مناشدة غالبية الاخوة اعضاء مجلس الامة لصاحب السمو بطلب العفو عن بعض ابناء الكويت وتكليف سموه لرؤساء السلطات الثلاث لاقتراح ضوابط وشروط العفو، وتفضل سموه بالمكرمة السامية واستخدام حقه الدستوري بالعفو، من شأنها تهيئة وخلق الاجواء الايجابية بين مجلس الامة والحكومة وكفيلة بدفع مسيرة التنمية وتوحيد الجهود لتحقيق ما يتطلع اليه اهل الكويت من تفاؤل وامل.

واوضح ان برنامج عمل الحكومة جاء بعنوان استدامة الامان الاجتماعي رغم التحديات ليؤكد حرص الحكومة على المضي قدما في اتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من حماية المواطنين عبر تنفيذ برامج اصلاحية، واطلاق استراتيجية وطنية محورها الاسرة الكويتية باعتبارها اساس المجتمع، رغم التحديات الصحية للجائحة التي مازال العالم يعاني من اثارها وخطورة سلالاتها المتحورة، وما ترتب عليها من قيود امام نمو الاسواق العالمية وتقلبات في اسعار النفط وتباطؤ التعافي الاقتصادي والمالي العالمي على نحو القت بظلاله على اداء الاقتصاد الوطني.

وخلص سمو رئيس مجلس الوزراء الى ان البرنامج يتكون من اربع محاور رئيسة تتمثل في 1 تنفيذ برنامج استدامة 2 اعادة هيكلة القطاع العام، 3 تطوير رأس المال البشري 4 تحسين البيئة التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة، ويندرج تحت كل محور مجموعة من المبادرات التنفيذية ببرنامجها الزمني والمستهدفات والمؤشرات والمسؤوليات ويتم متابعتها بصفة دورية عبر حوكمة محددة باشراف لجنة برنامج عمل الحكومة التابعة لمجلس الوزراء.

وبين برنامج عمل الحكومة ان التحديات الرئيسة التي تواجهه 4 هي الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والمالية العامة وانخفاض انتاجية القطاع العام، وضعف رأس المال البشري، اضافة الى تدني كفاءة البنية التحتية.

وعن التحدي الاول اشار البرنامج الى العجز المتراكم المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال خمس السنوات القادمة من دون الاصلاح الاقتصادي والمالي من المتوقع ان يصل بين 45- 60 مليار دينار، لافتا الى ان كلفة الاصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم في حال التأخر في المعالجة.

وقال ان عدم توافق متوسط نمو اسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2000- 2020 يشير الى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان توزيع بنود المصروفات في الحساب الختامي لميزانية 2019/2020: 57% الرواتب، و18% الدعوم و12% المشاريع الرأسمالية و13% التشغيلية.

وعن انخفاض انتاجية القطاع العام اشار البرنامج الى تداخل مهام وضع السياسات والتنظيم والتشغيل في الجهات الحكومية، والى ارتفاع مستوى مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات، ما يحول دون مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.

وذكر انه على الرغم من تحسن قيمة مؤشر مدركات الفساد للكويت في عام 2020 بمقدار درجتين عن العام الماضي 2019 فلايزال المؤشر في مستويات غير ايجابية.

ولفت الى ارتفاع قيمة مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية للكويت في عام 2020 عن العام 2019 فان انخفاض ترتيبها مرتبط بالتنافسية يدل على تقدم الدول الاخرى بالمقارنة.

وبشأن ضعف رأس المال البشري لفت الى أن تدني جودة التعليم تسببت في فجوة تعلم تبلغ 4?8 أعوام، حيث ان مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع في دول متقاربة الدخل مع الكويت.

وقال: تتسبب نتائج التعليم المنخفضة في ضعف انتاجية الفرد الكويتي لتعادل 58% فقط من امكاناته الانتاجية عند دخوله سوق العمل.

واستطرد: ان مستوى الانفاق على الطالب في الكويت يتساوى مع مستوى الانفاق في دولة عالية الدخل ولكن تبقى النتائج بمستوى التعليم منخفضة كثيرا مشابهة لدول منخفضة الدخل، موضحا ان نسبة مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار متدنية.

وبخصوص تدني كفاءة البنية التحتية اشار الى انخفاض تصنيف الكويت في البنية التحتية وفقا لمؤشر التنافسية العالمية، والى عدم وجود آلية لادارة متكاملة للبنية التحتية شاملة الطرق والنفايات الصلبة والصرف الصحي، كما لفت الى محدودية توفر بدائل النقل العام، فقد تقلص عدد الحافلات العامة التي تعمل يوميا بنسبة 40% بين عامي 2010 و2016، والى محدودية انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

اما محاور البرنامج فجاء أولها عن الاصلاح الاقتصادي والمالي من خلال تحسين بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع الخاص، وتنمية سوق العمل، واستدامة المالية العامة.

ولفت هذا المحور الى جذب الاستثمار المباشر، وتأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز توطين الصناعات، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير برامج الرعاية السكنية.

وأوضح كذلك أهمية تعديل نظام الوظائف والرواتب، وضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي، ومواءمة التعليم لاحتياجات سوق العمل، وتطوير برنامج استقدام العمالة الوافدة.

وركز البرنامج أيضاً على تطوير النموذج الوطني للدعومات، وضبط باب أجور الوظائف، وتعزيز قدرات ادارة الضرائب وتحسين الإيرادات النفطية.

أما عن محور اعادة هيكلة القطاع العام فجاء فيه النص على تطوير آليات العمل الحكومي، وسياسات الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والخدمات، فضلاً عن تطوير المعلوماتية والأمن الغذائي والثقافة والسياحة والتخطيط الحضري والبحث والابتكار، وكذلك الشفافية في إدارة الأموال وفي التعيين والترقية والنزاهة والمساءلة، إضافة الى التعاون مع المجتمع المدني وحماية وتحفيز المبلغين عن الفساد.

وحول تطوير رأس المال البشري، أشار البرنامج إلى رفع مستوى مهنة التدريس وتحسين نتائج ومخرجات التعليم، وتجويد مهارات الشباب والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، اضافة الى تنويع مسارات الفرص الوظيفية للشباب، والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة ودمج ذوي الاعاقة في سوق العمل.

ودار المحور الرابع والأخير حول تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقة المتجددة من خلال تطبيق نظم حديثة في إدارة البنى التحتية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ووضع استراتيجية التنافس في بنية أسعار نفط منخفضة.

مقومات المستقبل السمعة الدولية

علاقات وثيقة ومتوازنة مع جميع الدول الكبرى.

سعي لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي وتمويل التنمية المستدامة.

دعم مسيرة التكامل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات مقومات اجتماعية

تعداد سكاني 4?5 ملايين نسمة.

متوسط عمر الأفراد 34 سنة.

نسبة المواطنين تبلغ 30? من التعداد الكلي للسكان.

معدل النمو السكاني 3? سنوياً. مقومات طبيعية

احتياطي نفطي بنحو 10? من مخزون الاحتياطي العالمي.

امكانية استغلال الطاقة المحدود وبالأخص الشمسية منها.

شريط ساحلي بطول 500 كيلومتر. مقومات مؤسسية

دولة دستورية.

نظام حكم ديموقراطي.

نظام قانوني مدني.



فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها. مقومات جغرافية

موقع استراتيجي شمال الخليج العربي.

حدود برية مع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية.

موقع محوري على طريق الأسواق الإقليمية.