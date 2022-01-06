مليار دينار وفراً فعلياً في الإنفاق الحكومي بنهاية ديسمبر

مال وأعمال

توقعت مصادر موثوقة لـ«النهار» تحقيق وفر فعلي متوقع بالانفاق الحكومي بحدود المليار دينار وذلك من اجمالي الانفاق المقدر في الميزانية البالغ 23 ملياراً وذلك بنهاية بنهاية ديسمبر الماضي، لافتة ان الوفر يأتي امتثالاً لقرار مجلس الوزراء للجهات الحكومية والهيئات المستقلة بواقع 2.3 مليار او ما يعادل 10% من اجمالي النفقات الواردة في الميزانية. واستدركت المصادر بالقول انه مع تخطي النفط حاجز 80 دولاراً لبرميل النفط، ستسجل الايرادات الاجمالية ما يقارب من 19 مليار دينار، حيث يرتفع متوسط سعر برميل النفط حوالي 74 دولاراً لكامل السنة المالية، وهو ما يدفع الايرادات النفطية لتسجيل قرابة 17.2 ملياراً بعد خصم تكاليف الانتاج، بالاضافة الى ايرادات غير نفطية قدرها 1.8 مليار. ومن المتوقع ان تضيف مساهمة الكويت في الزيادات التي اقرها اجتماع «أوبك+» والبالغة 27 الف برميل يومياً بدءاً من فبراير القادم، ما مقداره 115.9 مليون دولار على مدى 58 يوماً المتبقية من العام المالي الحالي 2021/2022 تضاف الى اجمالي الايرادات المتوقع تسجيلها بشكل فعلي في الميزانية العامة للدولة. وأوضحت ان اجمالي الايرادات ستكون 20 ملياراً مع وفر في الانفاق الفعلي بحدود مليار دينار، ليسجل عجز الميزانية 3 مليارات دينار تقريباً بنهاية العام المالي 2021/2022. وفي سياق متصل، كشفت المصادر ان تعديلات مرتقبة تجريها الجهات المعنية على مشروع قانون السحب المنظم من الأجيال القادمة والذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة لسحب 5 مليارات دينار من احتياطي الأجيال القادمة، ليكون مرة واحدة وليس على دفعات كما كان الحال مسبقاً، الا ان هناك بعض الصعوبات قد تواجه تمرير القانون وفق ما ذكرت المصادر، اهمها ارتفاعات اسعار النفط وغياب خطة مفصلة لكيفية انفاق تلك المبالغ وكذلك طريقة السداد.

وكانت الكويت قد حلت في المركز الثالث عالمياً بين صناديق احتياطي الأجيال القادمة، مسجلاً زيادة قدرها 45 مليار دولار، بالغاً 737 مليار دولار.

الإمارات: نواجه الجرائم المالية بصرامة

قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي الاماراتي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب، في بيان عبر حساب المكتب في تويتر: «تنظر دولة الامارات الى دورها الريادي في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة. ومع ازدياد حجم الجرائم وزيادة تعقيدها، ازداد ايضا وعي دولة الامارات وفهمها للآليات التي يتم بها هذا النوع من الجرائم». وأشار الى انه «لهذا السبب، تلتزم دولة الامارات باتخاذ اجراءات صارمة لمواجهة الجرائم المالية، ويعمل المكتب التنفيذي بلا كلل على تعزيز وتطبيق آليات الدفاع الداخلية للدولة ضد غسل الأموال وتمويل الارهاب».

وأكد الزعابي في تصريح لموقع «بلومبيرغ نيوز» «اننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، فقد دخلنا في شراكة مع متخصصين من ذوي المهارات العالية والخبرة، ولديهم سجل حافل في تلبية افضل الممارسات والمعايير الدولية».

