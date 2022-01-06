الفارس: 27 ألف برميل نصيب الكويت من اتفاق «أوبك +»

مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس ان نصيب الكويت من اتفاق الدول الأعضاء في تحالف «أوبك +» الذي سيتم بموجبه ضخ 400 الف برميل يوميا في شهر فبراير المقبل يبلغ 27 الف برميل يوميا ليصبح اجمالي انتاج الدولة اليومي 2?612 مليون برميل.

وأضاف الفارس في بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الوزير الفارس وفد البلاد المشارك في الاجتماعين الـ36 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج والـ24 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المنتجة من خارجها «أوبك +» وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشاد الفارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في «أوبك +» باتفاق التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن امن الامدادات.

ونوه بنتائج اجتماع «أوبك +» الذي قرر زيادة الانتاج بـ400 الف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل وفق اتفاق خطة الزيادة الشهرية والذي تم التوافق عليه بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري الـ19 لـ«أوبك بلس» في شهر يوليو الماضي. وذكر انه «رغم المخاوف التي تدور حول المتحورات الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» واجراءات العزل والحجر وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم الا ان اجواء التفاؤل مصدرها استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والتوسع في توزيع جرعات التطعيم ضد الفيروس». وأفاد بأن من اجواء التفاؤل ايضا «تأثير تشجيع زيادة الحركة والنشاط الصناعي وتعافي معدل تنامي الطلب وهو ما انعكس على استمرار السحوبات من المخزون النفطي في العالم ومن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك من المخزون العائم» مستدركا ان ذلك «انعكس على اسواق النفط والتي تشهد مزيدا من التوازن».

ولفت الى ان ««أوبك +» تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الانتاج والتي يتم مراجعتها بشكل شهري في اطار تحقيق الاستقرار والأريحية للأسواق ويشهد لهذه الاستراتيجية بالنجاح وسط تحديات السوق».

يذكر ان الدول الأعضاء في تحالف «أوبك +» اتفقت في وقت سابق من اول امس الثلاثاء على ضخ 400 الف برميل يوميا في شهر فبراير القادم بغية الحفاظ على استقرار السوق العالمية. وذكرت الأمانة العامة لـ«أوبك» في بيان ان المشاركين في اجتماع اليوم جددوا التأكيد على اهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022 وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الـ15.

