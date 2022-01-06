«حماية المنافسة» وقع مذكرة تعاون مع «حماية المستهلك»

مال وأعمال

وقع جهاز حماية المنافسة وجمعية حماية المستهلك مذكرة تفاهم تهدف الى تعميق وتوطيد اواصر التعاون المشترك.

وقال الجهاز في بيان صحافي انه تم توقيع مذكرة التعاون بين كلا من رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ا. د. راشد العجمي ورئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع، بحضور كل من المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة بدرجة وكيل وزارة الدكتور عبدالله العويصي ومن الجمعية نائب رئيس مجلس الادارة عبدالله المشعل وعضو مجلس الادارة بندر بورسلي والرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك راشد بورسلي والمستشار الاعلامي للجمعية عبدالله دخيل العنزي.

وبين الجهاز ان المذكرة تتضمن التعاون المشترك في البيانات والمعلومات من خلال التعاون بين جهاز حماية المنافسة وجمعية حماية المستهلك بهدف رفع مستوى المنافسة والحفاظ على حماية المستهلكين من الاستغلال نتيجة الممارسات الخطأ او الضارة بالمستثمرين في الأسواق والسعي لتطوير قدرات الجهاز في الحصول على البيانات التي تساعد في الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة قبل حدوثها والتنبؤ بها، وتبادل الخبرات العلمية بما يعود بالنفع على ضمان حماية المستهلك من تلك الممارسات الضارة التي تؤثر على المستهلكين بالسوق.

وأوضح ان المذكرة تنص على تبادل الخبرات المشتركة وزيادة نشر الوعي للتعريف بالمنافسة من خلال المشاركة في التدريب والتعليم للكشف عن الحالات التي تتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة. وكذلك المشاركة في تشجيع المستثمرين والمستهلكين لزيادة الوعي بالمنافسة الحرة والممارسات الضارة التي تؤثر على حرية المنافسة بالسوق.

