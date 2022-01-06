«الأهلي المتحد» يعيد إطلاق حساب الحصاد الإسلامي بمزايا إضافية جديدة

مال وأعمال

في إطار النجاح الكبير الذى حققه حساب الحصاد الإسلامي، أعلن البنك الأهلي المتحد عن إعادة إطلاق الحساب بعد إضافة مجموعة جديدة من المزايا الفريدة، التي تعد أكثر ملائمة لتطلعات العملاء، وهو ما يتماشى مع التزام البنك بتطوير خدماته باستمرار، وحرصه على الحفاظ على رضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات. يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100،000 دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي. وبمناسبة إعادة إطلاق حساب الحصاد الجديد أفادت رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل: في إطار التزام البنك الأهلي المتحد بتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه،فإننا نواصل العمل على تحسين منتجاتنا وخدماتنا بحيث نلبي توقعات عملائنا، ولهذا نقوم بمراجعة وتحسين العروض التي نقدمها بشكل مستمر. وقد حرصنا أن يكون برنامج الحصاد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن تميزه بإمكانية فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب وهو ما يتسق مع ريادة البنك الأهلي المتحد في تقديم أحدث التقنيات والخدمات لتزويد عملائه بتجربة مصرفية مريحة. وأوضحت خزعل: أن حساب الحصاد الإسلامي قد نجح على مدار السنوات السابقة في إحداث نقلة نوعية في حياة الكثير والكثير من عملاء البنك الذين تمكنوا من تحقيق أحلامهم من خلال جوائز الحصاد الكبرى. وأكدت خزعل: أن البنك الأهلي المتحد يفخر بإعادة إطلاق برنامج الحصاد الإسلامي بعد تطويره ليصبح أكثر تشويقاً لمكافأة عملاء البنك الكرام على ثقتهم بالبنك الأهلي المتحد، والعمل على جذب عملاء جدد، وتشجيع كل أفراد المجتمع على أن يكونوا جزءا من برنامج الحصاد الإسلامي، ما ينعكس على تشجيع الادخار في المجتمع بشكل عام».