السرحان: «KIB» يوفر بيئة عمل متآلفة ومبدعة

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مشاركة فريقه لكرة القدم في دوري نادي مصارف الكويت لهذا العام، والذي ينطلق في أواخر شهر ديسمبر. حيث واصل فريق KIB تدريباته وتحضيراته للمنافسة في هذه البطولة، والذي يضم نخبة من موظفي البنك من هواة لعب كرة القدم الذين يتمتعون بمهارات ولياقة بدنية عالية تؤهلهم لخوض مباريات الدوري والفوز بكأس البطولة وذلك وفقاً لالتزامه بتوطيد العلاقات في القطاع المصرفي من خلال المشاركات الرياضية والاجتماعية وغيرها،

وقال مدير الاتصال الخارجي لوحدة الاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: «باعتبارنا «بنك للحياة» لعملائنا وموظفينا على حد سواء، فنحن نسعى بدأب في KIB إلى توفير بيئة عمل مبدعة ومتآلفة لموظفينا من خلال تبني أنشطة ومبادرات داخلية تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم، فرداً أو جماعة، وممارسة هواياتهم المفضلة على اختلافها. مما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة موظفينا البدنية والنفسية وتشجعهم على اتباع نمط حياة متوازن، ويعزز لديهم الشعور بالانتماء لمكان عملهم واستمرار عطائهم فيه».

وأشار إلى حرص البنك على احتضان المواهب الرياضية من موظفيه وتشجيعهم على الاستمرار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال التدريبات وتحفيزهم على المشاركة في البطولات، مثل دوري نادي مصارف الكويت.

الجدير بالذكر أن نادي مصارف الكويت قد أعلن مسبقاً عن انطلاق موسم دوري المصارف 2020/2021 بمشاركة 9 من البنوك في الكويت، والذي يتم تنظيمه، بجانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية الأخرى من قبل النادي، لتعزيز التعارف بين زملاء المهنة وروح المنافسة الرياضية بينهم، مما يتماشى مع سياسة KIB في ترسيخ العلاقات الاجتماعية والمهنية على جميع الأصعدة، بصفته عضواً رئيسياً ومساهماً ضمن منظومة العمل المصرفي والمالي في البلاد.

