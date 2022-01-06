«إضاءات»: القطاع المصرفي الأعلى في توطين العمالة

مال وأعمال

سلط العدد الجديد من نشرة «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر يناير 2022 التي يصدرها معهد الدراسات المصرفية الضوء على توطين العمالة في القطاع المصرفي مؤكدا ان حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت عناية خاصة لتوفير الفرص الوظيفية لمواطنيها. وفي الكويت، وضعت الحكومة خططًا وسياسات تتعلق بتشغيل العمالة الوطنية. فقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا عام 2014 بتعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بناءً على توصية الهيئة العامة للقوى العاملة ضمن حزمة من التدابير اللازمة، لتوفير أكثر من (10) آلاف فرصة عمل للمواطنين الكويتيين بالقطاع الخاص. وبيَّن القرار أن النسب الأعلى تتمركز في قطاع البنوك بنحو (64%)، يليه قطاع الاتصالات بنسبة (60%)، والتمويل والاستثمار (40%)، وصولاً إلى الصناعات التحويلية والزراعة والصيد والرعي، بنحو (3%). ومنذ ذلك الحين، تسعي الحكومة الكويتية لتوظيف المواطنين الكويتيين، واتخذت عديدًا من الخطوات بهدف زيادة نسبة العاملين الكويتيين من المواطنين في القطاعين العام والخاص. وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على تنمية الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي أمام الكفاءات الوطنية فقد أصدر بتاريخ 27/2/2019 تعميم إلى جميع البنوك المحلية بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل العمالة الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل النسبة إلى 70% على الأقل في جميع المستويات الوظيفية في إطار إجراءات مهنية تُظهر بوضوح تطورًا ملموسًا للنسبة المستهدفة بناء على جدول زمني. كذلك عقد البنك اجتماعًا في شهر سبتمبر 2020 مع البنوك المحلية لتأكيد الاهتمام بالعمالة الوطنية في القطاع المصرفي والتباحث حول أهمية توطين الوظائف في هذا القطاع، والعمل على زيادة تواجد الكفاءات الوطنية على جميع المستويات الوظيفية في القطاع المصرفي، وذلك بحضور الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للموارد البشرية في البنوك المحلية.

وتناول النقاش السبل أمام تنمية فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي بوصفه أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك من خلال زيادة نسب التوطين في القطاع عمومًا وكذلك تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف العليا في البنوك، والتأكيد على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة الوطنية لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية، إلى جانب فتح المجال أمام جميع الفئات والتخصصات التي يحتاجها القطاع وتقليل الاعتماد على الشركات المتخصصة في توفير العمالة لسد الحاجة داخل القطاع في أضيق الحدود.

