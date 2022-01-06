«الأهلي» دعم صغار «لوياك»

مال وأعمال

أقام البنك الأهلي الكويتي شراكة مع «لوياك» لرعاية برنامج صغار لوياك «Little LOYACers»، وهو برنامج مصمم لتعزيز مهارات التواصل لدى الأطفال ومهارات التعامل مع الآخرين. يستهدف البرنامج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، حيث يقدم جلسات تثقيفية ورحلات ميدانية وأنشطة ثقافية ورياضة ولياقة بدنية وورش عمل تركز على الفنون والطهي وغير ذلك الكثير.

وفي هذا السياق، أفاد فوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي : «نفخر ونعتز بشراكتنا مع لوياك في برنامج صغار لوياك، حيث تعد الشراكة المستمرة بين البنك الأهلي الكويتي ولوياك من الأهمية بمكان نظراً لحرص البنك وإيمانه بضرورة العمل مع الشباب الكويتي، فهم قادة المستقبل. ونحن نبحث باستمرار عن طرق لتطوير المواهب المحلية وتمكين الأطفال في الكويت لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ونحن نهدف من خلال دعمنا لبرنامج صغار لوياك إلى رعاية الأطفال ودعمهم بالإضافة إلى غرس الشغف والشعور بالمسؤولية الاجتماعية في سن مبكرة جدًا».

