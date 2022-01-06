«وربة» رعى «بادل» في جامعة الخليج

مال وأعمال

أقيمت البطولة الأولى للعبة «البادل» الخاصة بالتعاون مع نادي العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الشويخ وذلك بمشاركة 16 فريقاً بإجمالي 32 لاعباً حيث أقيمت البطولة يوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021م وذلك برعاية بنك وربة، وشهدت البطولة المخصصة لطلاب الجامعة ندية كبرى ومنافسة شديدة بين الفرق المشاركة امتدت لست ساعات متواصلة، وذلك بحضور أكثر من 100 طالب. وتأتي هذه البطولة التزاماً من بنك وربة بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز دور الشباب في بناء المجتمع، وذلك بتحفيزهم على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم، وبهذا الصدد أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري أن البطولة تعتبر الأولى من نوعها، مؤكداً بالوقت ذاته أن العلاقة بين بنك وربة ونادي العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا علاقة ممتدة لأعوام، حيث يرعى البنك أنشطة علمية واجتماعية عدة في الجامعة على مدار العام. وأضاف المطيري هذه البطولة تأتي ختاماً مع نهاية العام، مؤكداً بأن عام 2022م سيشهد الكثير من البطولات والأنشطة الاجتماعية الخاصة بالشباب والجامعات، بالإضافة للمؤسسات الحكومية والأهلية، مضيفاً: «إن الجهد الذي يبذله البنك لتعزيز الهوية الصحية وتطويرها يتطلب المثابرة عبر الدعم المستمر لتلك الأنشطة والفعاليات»، وفي نفس الصدد قال المطيري: «شاركنا بالكثير من الفعاليات لهذا العام على الرغم من جائحة كورونا، وسنعمل خلال عام 2022م على تعزيز تلك الجهود مع الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، والاستجابة للتعليمات»، متمنياً أن يزيل الله الوباء، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت.

يذكر أن بنك وربة يعتبر من البنوك الرائدة في تنمية المهارات الشبابية، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لا سيما في ظل جائحة كورونا، حيث أسهم البنك في إبراز الهوية الشبابية الوطنية، وتعزيز قيمة المشاريع الوطنية المحلية، ودعمها من الناحية المعنوية، بالإضافة لإظهار الصورة الخاصة للمشاريع الشبابية بشكلها الجيد، وتقديم المشورات الخاصة بذلك، ويأتي ذلك إيماناً من البنك بالدور الرائد الذي يقوم به الشباب الكويتي في المجالات كافة.

