تعزيز دور المرأة

مال وأعمال

أوضح بيت التمويل أنه يستقطب المواهب والكفاءات الوطنية من الجنسين، ويواصل التركيز على تعزيز مشاركة المرأة ضمن صفوف القوى العاملة في ادارات «بيتك» كافة، مع اتاحة الفرصة امامهن لشغل الوظائف، ما اسهم بتحقيق تقدم في زيادة تمثيل المرأة في فريق عمل «بيتك»، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك في هذا المجال. واشار الى ان اقسام السيدات في «بيتك» ميزة ينفرد بها وتسهم في رفد السوق بخبرات مصرفية وتمويلية متميزة من السيدات الكويتيات اللواتي يتمتعن بدرجة عالية من الاحترافية، ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي/

