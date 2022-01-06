العمر: 100 % نسبة الكويتيين من التعيينات الجديدة لـ 2021 في «بيتك»

مال وأعمال

قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، زياد العمر إن إدارة الموارد البشرية حققت بنجاح الأهداف الاستراتيجية للبنك، من خلال تنفيذ خططها الموضوعة. وجاءت الانجازات بنهاية العام شاملة ومتوازنة وداعمة لأعمال القطاعات والإدارات الأخرى، ومنسجمة مع استراتيجية «بيتك»، ومحفزة للأداء العام، ومعززة للنمو المستدام على جميع المستويات.

وأشار العمر إلى أن «بيتك» عزَّز سياسات التدريب والتطوير واستراتيجية الرقمنة، بالإضافة الى مواصلة استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية، مضيفا أن «الموارد البشرية» أسهمت في تحقيق رؤية «بيتك» في وضع اسس بناء نظام متكامل للإدارة يحقق الامان والاستقرار الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء ومعدلات الإنتاجية.

وقال العمر انه تم التركيز على التحول نحو بيئة ذكية، وتنفيذ التحول الرقمي في معظم اعمال الموارد البشرية لأتمتة العمليات في «بيتك»، حيث تم تعزيز وتطوير نظام خاص للموارد البشرية تتم من خلاله التعاملات بين الموظفين والادارة بما ينهى التعاملات الورقية تماما، كما يتم تقديم بعض الخدمات للموظفين من خلال اجهزة خاصة خارج اوقات واماكن العمل، بما يسهل التعامل ويواكب التوجه التقني على مستوى «بيتك».

أتمتة التعيين

وقال العمر ان «بيتك» نجح بالاعتماد على منصات رقمية وأدوات تكنولوجية متطورة في عمليات اجراء المقابلات الشخصية والاختبارات والتقييم والتعيين والتدريب، أثبتت أهميتها في ظل جائحة كورونا، حيث يتبنى «بيتك» نظاماً متطوراً (Skill Based Assessments & Psychometric Profiling) لتحديد مستوى المرشح للوظيفة من الناحية العلمية والمهارية والشخصية، وبالتالي امكانية اعداد تحليلات وتقارير للمساعدة على قياس كفاءة المتقدم، وتحديد نقاط قوته وفرص تطويره.

وأشار الى ان إجراءات التعيين ومباشرة العمل تتم اجمالا بشكل آلي ومعظمها في الفترة الاخيرة استكملت عن بعد لظروف الجائحة، بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة للموارد البشرية، منوها بالتزام «بيتك» بتقديم الدعم اللازم للموظفين للانتقال إلى نموذج العمل الجديد الذي يمثل المعيار الحديث لمستقبل العمل، فمن شأن زيادة استخدام روبوتات المحادثة الاحترافية في مراكز الاتصال وأجهزة التفاعل XTM ومراكز الخدمة الذاتية التأثير على نوعية الموظفين المعينين في المستقبل.

برامج تدريبية

وأكّد العمر على الأهمية التي يوليها «بيتك» للاستثمار في الموارد البشرية وإطلاق طاقات الشباب وتمكينهم من مواكبة المستوى العالمي في الصناعة المصرفية والخبرات والمهارات والمعرفة، لتحقيق النجاح المهني والتطور الوظيفي، منوها بأن «بيتك» حريص على تعزيز الاستثمار في التدريب وتصميم برامج تدريبية عبر منصات رقمية احترافية متخصصة بالتدريب وتطوير المهارات، انطلاقاً من الإيمان بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية وطاقة حقيقية لنجاح المؤسسة، ورفع مؤشرات الأداء وتحسين الكفاءة.

من جهة ثانية، قال العمر: إن «بيتك» نجح بتصميم وتنظيم برامج تدريبية عبر منصات رقمية احترافية متخصصة بالتدريب وتطوير المهارات، منوها بمواصلة الاستثمار في التدريب وتطوير الانظمة الرقمية للتعليم والتدريب الالكتروني، مع تزويد المعينين الجدد بالبرامج التدريبية اللازمة عبر المنصات الرقمية المتخصصة.

بعثات وشهادات

وقال العمر إن «بيتك» يواصل برنامج البعثات الذي أطلقه منذ سنة 2013، موضحا ان البرنامج شمل العديد من الموظفين الكويتيين، وأثبت أهميته في رفع الكفاءة العلمية والعملية للموظف.

كما يعتبر «بيتك» من أساسيات النجاح أن يجمع موظفوه بين القدرة والتمكن في مجال التخصص، بما ينعكس في المستوى العالي للأداء وبين تطوير الذات والتحصيل العلمي الذي يوفر الاطلاع والتجارب والمعايشة لأحدث النظريات والتطبيقات في مجالات العمل المختلفة.

وكشف العمر أن إجمالي عدد ساعات التدريب خلال 2021 بلغت 74500 ساعة، وعدا عن المنح الدراسية التي يوفرها «بيتك» كل عام لموظفيه، بلغ عدد الشهادات المهنية التي حصل عليها موظفي بيتك 113 شهادة خلال عام 2021.

جامعات عالمية

قدم «بيتك» بنجاح سلسلة من الدورات الافتراضية المكثفة مع هارفارد Harvard وجامعة إنسياد INSEAD وجامعة IMD وذلك لبناء قدرات الموظفين وإعدادهم كقادة لمجموعة «بيتك» في المستقبل. ويتم استكمال خطة التطوير مع إضاقة جامعة IE في مدريد.

في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه تجاه تدريب موظفيه وتطوير إمكاناتهم، والحرص على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة المبدعة، قال العمر إن «بيتك» أطلق النسختين السابعة والثامنة من برنامج «فرصة» الذي يتضمن برامج تدريبية شاملة وورش عمل مكثفة تهدف إلى صقل مهارات المتدربين في مختلف جوانب العمل في البنك، وذلك ضمن استراتيجية «بيتك» لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية.

واضاف أن برامج «فرصة» التي يطلقها «بيتك» بشكل دوري، تتضمن دورات تدريبية متقدمة بأساليب تعليمية مختلفة، كما تشمل رحلات ابتعاث الى سيليكون فالي بالولايات المتحدة، وورش عمل وزيارات ميدانية لأبرز وأكبر المؤسسات التكنولوجية العالمية مثل مايكروسوفت، وغوغل، وآبل، وريبل، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، الى جانب زيارة مختبرات اكبر الجامعات الاميركية المتقدمة.

معارض وظيفية

وشارك «بيتك» خلال العام المنصرم في 5 معارض وظيفية افتراضية بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية بسبب ظروف الجائحة وذلك استمراراً لدوره الرائد في تأهيل واستقطاب وتطوير القدرات البشرية المتميزة من الخريجين الكويتيين ومساندتهم بالتوظيف في «بيتك» او بدعم قدراتهم لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.

وقدم «بيتك» خلال هذه المعارض تعريفا بالعمل المصرفي اجمالا، والصيرفة الاسلامية تحديدا، بهدف فتح المجال امام الخريجين الجدد، مع فرز واختيار بعض المتقدمين للعمل في «بيتك» من الشباب الكويتي ومنحهم الفرصة الوظيفية المناسبة. من جهة أخرى، لفت العمر إلى دور «بيتك» في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الرسمية المعنية والجامعات الحكومية والخاصة بهدف اتاحة الفرص امام الشباب الكويتي للتدريب والعمل، الى جانب جهود التطوير لرفع كفاءة الطاقات الشبابية الكويتية بالتماشي مع خدمة جهود توطين العمالة التي حقق فيها «بيتك» انجازات كثيرة.

مساهمات مجتمعية

وأشار العمر إلى مساهمة «بيتك» بتدريب مجموعات من الطلبة وشرائح اخرى من المجتمع بغرض اعداد اجيال من الموظفين لتحمل المسؤولية مستقبلا، وكان اخر البرامج التدريبية شاملا مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين.

على صعيد التوطين، أكد العمر السجل الحافل لـ «بيتك» في توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن نجاح تنفيذ استراتيجية استقطاب وتطوير المواهب الوطنية تنعكس في أن لدى البنك أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية وكل مؤسسات القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة خلال السنوات الأخيرة بين 98% ونحو 100%، كما بلغت نسبة التوطين نحو 76% في عام 2021.

وأضاف بان «بيتك» حريص على مواصلة الدفع باتجاه شغل الكويتيين لوظائف الإدارة الوسطى، والادارة التنفيذية بفضل التركيز المتواصل على الترقية من خلال برنامج مواهب «بيتك»، ونظام التعاقب الوظيفي (HiPos وSuccessors)، مشيراً إلى أن نسبة الكويتيين في الوظائف القيادية في 2021 بلغت حوالي 77%، فيما بلغت نسبة الموظفين الكويتيين في برامج التنمية القيادية 75%.

لجنة كورونا

وقال العمر إن «بيتك» شكل منذ بداية جائحة كورونا لجنة مختصة بالتعامل مع الجائحة وتداعياتها مكونة من موظفين من ادارات عدة، وقد قامت اللجنة ولا تزال بدور مهم وفاعل فى التعامل مع ازمة كورونا وتجنيب الاعمال والانشطة التداعيات السلبية، بما في ذلك التعامل مع الحالات المصابة وحماية الموظفين والعملاء ومتابعة الاجراءات والتعليمات الحكومية وتنفيذها والتواصل مع الجهات الرسمية فى الدولة وابلاغها بالتطورات المتعلقة بالجائحة داخل «بيتك» مثل حالات الاصابة اواغلاق بعض الفروع واعادة تشغيلها وفحص المخالطين وغيرها من الامور.

وذكر العمر ان اللجنة نظمت 3 حملات للتطعيم احداها بالتعاون مع اتحاد المصارف، والاثنتين الاخريين من قبل «بيتك» بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الحملات حققت أهدافها.

مزايا ورعاية

وأوضح العمر ان «بيتك» واصل مبادراته الاسـتراتيجية الخاصة برعاية الموظفين والاهتمام بهم وتقديم المزايا لهم، منوها بأن البنك صمم برنامج العافية (Wellness Program) لتحقيق الأهداف الصحية للموظفين بالشراكة مع Hinsta للسنة الثالثة على التوالي ويتضمن تطبيق Better Life الذي يتميز بتوفير خصائص تفاعلية ومواد تعليمية اونلاين، مع التواصل الافتراضي بمـدرب شخصي للتوجيه والتحفيز، الأمر الذي ينعكس إيجاباً علـى بيئة العمل العامة.

وبين أن الموارد البشرية تقود الجهود التي تضمن سلامة بيئة العمل خلال جائحة كورونا، من خلال تقديم بروتوكولات كاملة مصممة لتعزيز بيئة آمنة وصحية للموظفين، وبرامج خاصة للرعاية الصحية.

كما ينظم «بيتك» سنويا استبيانا لآراء موظفي المجموعة حول أفضل السبل للارتقاء بالأداء وانجاح الاعمال مع اتاحة الفرصة للموظفين للتعبير عن ارائهم وتقييم بعض الامور المتعلقة بالعمل والادارة. ويحظى الاستبيان بمشاركة واسعة من الموظفين فى عموم المجموعة، فيما يؤخذ في الحسبان عند وضع الخطط والاستراتيجيات والاهداف لـ «بيتك» واداراته المختلفة.

ويوفر «بيتك» برنامج خصومات متميز يتضمن تخفيضات كبيرة على اسعار الكثير من السلع وامتيازات كثيرة عند الشراء من أكبر المحلات التجارية والاسواق الرئيسية لمختلف السلع والمنتجات التى تتمتع باهتمام الموظفين ويقبلون على شرائها.

حملات التطعيم

ذكر العمر ان «بيتك» أطلق خلال العام حملة تحفيزية لتشجيع الموظفين على التطعيم ضد كوفيد-19 تحت عنوان «نبيك تطعم»، تتضمن جوائز وهدايا وعروضا مختلفة. وأضاف أن الهدف من الحملة تحفيز الموظفين على تلقي التطعيم في إطار حرص البنك على صحة موظفيه وسلامة عائلاتهم ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لـ «بيتك».

وأكد العمر حرص «بيتك» على نشر وتطبيق بروتوكولات العمل بين الموظفين في ظل الجائحة، مع توفير منصات رقمية متطورة للتواصل الداخلي ونظام معلومات للموارد البشرية يقوم من خلالها الموظفون بالاطلاع على مختلف الامور التي تخصهم بما في ذلك تقديم افصاح كوفيد-19 بشكل دوري.

تأهيل الخريجين

نظام استقطاب القدرات الوطنية للعمل في «بيتك» يعد الافضل على مستوى السوق باعتراف وشهادة الجهات المعنية بتوظيف وتدريب وتأهيل الخريجين الكويتين، اذ يعتمد النظام على فرز وتحديد القدرات للشباب المتقدم للعمل، ومن ثم الترتيب والتصنيف الذي يليه توجيه الطاقات الكامنة في شخصية كل موظف إلى المجال الذي يجد فيه إطلاق لقدراته وملائمة لإمكانياته وما اكتسبه من مهارات، بعد برنامجاً تدريبياً مكثفاً يعتمد على الجانب النظري والعملي والتدريب على رأس العمل بالإضافة إلى قياس معدلات التحصيل والاستيعاب من فترة إلى أخرى، بحيث يتم وضع الموظف على الطريق الصحيح وفي المجال الذي يختاره هو شخصيا، وفي نفس الوقت يكون مناسبا لقدراته ومهاراته واهتماماته العملية.

