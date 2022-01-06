50 % نسبة إشغال الكافيهات مع «أوميكرون»

الخميس Al wanees

أجمع عدد من رواد الكافيهات ومرتاديها على ان ارتياد الكافيه يمثل احد الركائز للخروج والتنزه والترفيه للاسر والأصدقاء بعد أيام العمل الطويلة والشاقة، مؤكدين ان الأجواء في الكويت تتركز على الخروج للمجمعات التجارية والكافيهات موضحين ان الكافيهات تعتبر مكاناً للتجمع سواء للتمتع او لقضاء وقت الفراغ.

وأوضحوا ان انتعاش قطاع الكافيهات في الكويت يمثل ركيزة رئيسية في تنويع مصادر الدخل وفتح أبواب الرزق امام مئات العاملين الذين يعملون في هذا المجال، لافتين الى ان ذلك من شأن إعادة العاملين الى أماكنهم في هذا القطاع يرفع وتيرة الانفاق على قطاع التجزئة وزيادة حركة الدوران للعجلة الاقتصادية التي عانت من خسائر فادحة خلال عامي الجائحة 2020 و2021.

وذكر البعض ان الكافيه يشهد عودة تدريجية للزبائن وبنسبة تقدر بحدود 50% عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيرين إلى أن التخوف من تداعيات فيروس كورونا لا تزال حاضرة لدى الأفراد والعائلات، على الرغم من غياب العمالة الماهرة لدى الكثير من الكافيهات، تسعى الكثير منها إلى زيادة درجة الجذب للزبائن والعمل على رفع القدرة التشغيلية لها لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال عامي الجائحة.

وذكروا ان الكافيه يمثل الرئة التي يتنفس الشباب من خلالها حيث يتبادلون الرؤي والمواقف اليومية التي تحدث

لهم سواء في العمل او المنزل، مؤكدين ان انتعاش قطاع الكافيهات في الكويت يمثل ركيزة رئيسية في تنويع مصادر الدخل وفتح أبواب الرزق امام مئات العاملين الذين يعملون في هذا المجال.

وأكدوا على ان ما نشاهده من خروج مكثف للمواطنين والمقيمين الى المجمعات والكافيهات هو انعكاس حقيقي لما خلفته جائحة كورونا واثارها السلبية على طبيعة المجتمع، موضحين ان الاغلاق والحظر الجزئي والكلي ترك اثرا نفسيا سيئا على جميع شرائح المجتمع من الأطفال حتى كبار السن.

وقال عبيد السيد – أحد رواد الكافيه – ان ارتياد الكافيه يمثل احد الركائز للخروج والتنزه والترفيه للاسر والأصدقاء بعد أيام العمل الطويلة الشاقة، مشيرا الى ان الأجواء في الكويت تتركز على الخروج للمجمعات التجارية والكافيهات.

أوضح السيد ان ميول الأشخاص تختلف من شخص الى اخر ومجموعة الى اخرى من حيث اختيار الكافيهات الخارجية ذات الاطلالات المبهجة سواء على الشوارع الرئيسية او على الخليج العربي او خارج المجمعات التجارية وبعضهم يفضلون الكافيهات الداخلية في المجمعات خصوصا في أوقات الشتاء.

وأشار الى ان شريحة الشباب تتجه الى التجمع مع الاصداقاء او الأقارب والخروج في عدد للتمتع في المجمعات التجارية والكافيهات، موضحا ان الكافيهات تعتبر مكاناً للتجمع سواء للتمتع او لعقد الصفقات او لقضاء وقت الفراغ.

وبدوره أشار محمود فوزي – احد رواد الكافيه انه يزور الكافيه بشكل دائم بعد قرار الحكومة عودة الحياة الطبيعية تدريجيا لافتا الى ان الكافيه يمثل الرئة التي يتنفس الشباب من خلالها حيث يتبادلون الرؤى والمواقف اليومية التي تحدث لهم سواء في العمل او المنزل.

وأوضح ان كافيه كابيتشينو يتميز من وجه نظري بامرين مهمين الأول الهدوء والثاني الخدمة المتميزة والتي تنعكس بشكل إيجابي على راحة الزبائن.

وذكر فوزي قائلا انه لا شك ان انتعاش قطاع الكافيهات في الكويت يمثل ركيزة رئيسية في تنويع مصادر الدخل وفتح أبواب الرزق امام مئات العاملين الذين يعملون في هذا المجال، لافتا الى انه من شان إعادة العاملين الى أماكنهم في هذا القطاع رفع وتيرة الانفاق على قطاع التجزئة وزيادة حركة الدوران للعجلة الاقتصادية التي عانت من خسائر فادحة خلال عامي الجائحة 2020 و2021 والتي لا تزال تداعياتها باقية حتى الان فيما يعرف بالمتحورات والتي لا نزال نعيش تداعياتها في 2022 والمتمثلة في متحورات «دلتا» و«أوميكرون».

وقال مدير إدارة التشغيل في الكافيه جوي لاتوبان ان الكافيه يشهد عودة تدريجية للزبائن وبنسبة تقدر بحدود 50% عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن التخوف من تداعيات فيروس كورونا لا تزال حاضرة لدى الأفراد والعائلات.

وأشارت إلى أنه على الرغم من غياب العمالة الماهرة لدى الكثير من الكافيهات، تسعى الكثير من الكافيهات إلى زيادة درجة الجذب للزبائن والعمل على رفع القدرة التشغيلية لها لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال عامي الجائحة.

لابوتان أشارت إلى أن هناك الكثير من التحديات لا تزال تواجه عمل الكافيهات أبرزها: غياب العمالة الماهرة وكذلك ارتفاع مكونات المادة الخام والتي تؤثر على ربحية الكافيه وتحد من قدرته على تطويره.

وبدورة لفت حمود العتيبي الى ان الكافيه يعتبر من الأماكن التي يلجأ اليها الانسان للترفيه عن نفسه وتغيير الأجواء بعد فترات العمل، مؤكدا ان الانسان بدون راحة واستجمام يصبح كالآلة التي تعمل ليل نهار دون النظر للصيانة وتوقف فترات العمل.

وأكد العتيبي على ان ما نشاهده خلال الفترات الحالية من خروج مكثف للمواطنين والمقيمين الى المجمعات والكافيهات هو انعكاس حقيقي لما خلفته جائحة كورونا وآثارها السلبية على طبيعة المجتمع، موضحا ان الاغلاق والحظر الجزئي والكلي ترك اثرا نفسيا سيئا على جميع شرائح المجتمع من الأطفال حتى كبار السن.

وأوضح ان شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي تسعى الى الخروج والانتفاض من اثار كورونا والبعد عن التقوقع بين جدران المنازل او الديوانية او العمل، مشيرا الى ان طبيعة المجتمع الكويتي تميل الى الخروج والتنزه والترفيه عن النفس كونها أحد السبل الرئيسية للتمتع.

