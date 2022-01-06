المطرود: الكويت الأولى خليجياً في تجارة مسابيح «الكهرب»

الخميس Al wanees

عبدالله المطرود شاب هاوٍ لجمع الاحجار الكريمة ومسابيح «الكهرب»، احب اقتناء المسابيح منذ صغره واقتاده شغفه بهذه الهواية الى الخوض في غمارها والتخصص في انواعها المختلفة والبحث دائما عما هو جديد فيها وشراء اغلاها، وبتشجيع من الاهل والاصدقاء وجد نفسه ينافس في تجارتها ويتعامل مع المختصين في تجارة تلك المسابيح الثمينة والنادرة.

المطرود اكد ان الكويت تعتبر الاولى في تجارة الكهرب على مستوى الخليج ومتميزة بمحبي هذه الانواع من الاحجاز والمسابيح ولكنها مازالت تعتمد في فحص جودة تلك الاحجار على الطرق التقليدية وعلى خبرة المختصين وتفتقر لوجود مختبر للفحص الدقيق، مشيرا الى ان التخصص في تجارة الاحجار تعتبر مربحة وناجحة وحث الشباب على الدخول بها والاستفادة منها، بالاضافة الى العديد من المحاور التي تحدث حولها المطرود مع «النهار» من خلال اللقاء التالي:

? متى وكيف كانت البداية؟

? انا بدأت منذ العام 2007 وكنت قد تعلقت بها من والدي وبعد فترة تطورت فيها وكانت من الفرز من حجر واحد وعندها بدأت بشراء المسابيح واقتنائها للاستعمال الخاص وتطورت الهواية الى ان دخلت بمجال المسابيح الكهرب رويدا رويدا اصبحنا نستوردها من الخارج.

? هل لاقيت التشجيع في بداية مشوارك؟

? نعم شجعني صديقي عبدالعزيز مراد وكذلك الوالد واخواني شجعوني ونصحوني ان اكمل المشوار واتعمق اكثر بالهواية واطورها وبالفعل تشجعت وافتتحت لي محلاً صغيراً لاكمل مسيرة شغفي بمسابيح الكهرب والان انا اعمل بهذا المجال كتجارة.

? البعض يقول ان الاحجار الكريمة والكهرب سيأتي عليها يوم وتصبح كاللؤلؤ تندثر ويحل محلها الصناعي فما رأيك؟

? بالنسبة لمقارنة اللؤلؤ بالكهرب فهناك فرق لان اللؤلؤ يستزرع اما الكهرب فهو من الصعب ان يستزرع وقيمته اعلى بكثير وانواعه متعددة والمصطلحات بالسوق متنوعة مثل «القيمر بالعسل» و«المشخط» و«الابيض» وكثير من الاصناف من هذا الحجر فمن الصعب ان تستزرع او تصنع.

? ما افضل الانواع ومن اي دولة؟

? الناس تفضل الكهرب القادم من منطقة «كيلنجراد» في المانيا وهي الدارجة في السوق بكثرة، اما البولندي فهو حاليا شبه مقطوع من السوق.

? ماذا عن تراب الكهرب؟

? بالنسبة لتراب الكهرب فهو من حجر الكهرب نفسه فعندما يصنعون حجر الكهرب تبقى بودرة الكهرب فيجمعونها ويمزجونها مع مواد اخرى ويشكلون منها مسابيح جديدة فتكون اسعارها ارخص بكثير.

? كيف نستطيع التمييز بين الكهرب الاصلي والانواع الاخرى؟

? بالنسبة لاهل الخبرة والمعرفة فيستطيعون التمييز بين الكهرب الاصلي وتراب الكهرب والانواع الاخرى، ويتميز الكهرب بصوت اشبه برنة الجرس اذا ارتطمت حباته ببعض اما الانواع الاخرى والبلاستك فيفرق عنه ويتنوع بالوانه الاصفر والاحمر والبرتقالي وغيرها.

? وهل هناك مراكز فحص مخبرية لفحصه؟

? للاسف بالرغم من ان الكويت تعتبر المركز الاول خليجيا في تجارة «الكهرب» ولكن لا يوجد فيها مراكز فحص لحجر الكهرب، ونحن نتمنى ان تتطور هذه الهواية اكثر واكثر ويكون لها مركز لفحص هذا الحجر الثمين ومعرفة خاماته.

? وماذا عن قيمة اسعار الكهرب بالاسواق وما اغلى حجر لديك؟

? اغلى حجر اقتنيته كان بقيمة 13 ألف دينار كويتي وقد حصلت عليه من المزاد في الكويت واحتفظت به كاستخدام شخصي، وهناك مسباح اخر اخذته بـ 10 آلاف دينار من مزاد اخر.

? هل شاركت بمزادات عالمية؟

? لم اذهب او اشارك في مزادات عالمية ولكن كانت تعرض علينا الاحجار عن طريق مواقع عالمية و«الاونلاين» فنشتريها وتشحن لنا من الخارج، وغالبا ما يكونون ثقة ونعرفهم معرفة شخصية ونتعامل معهم كثيرا، وهم غالبا ما يبيعون على مستوى الخليج.

? هل تشجع الشباب على الدخول في هواية جمع مسابيح الكهرب والاتجار بها؟

? نعم اشجع كثيرا على ذلك خصوصا كهواية اكثر منها تجارة، وكثير من اهل السوق يطلقون على احجار الكهرب «زينة وخزينة» وهناك من يطلق عليها «زينة الرجال» وتستطيع ان تشتريها بمبلغ معين وتنتظر عليها عاماً او عامين فتجد ان سعرها وصل الى الضعف ارتفاعا وهي ذخر وخزينة وكذلك مسابيح «يتكشخ» فيها.

? سمعنا عن اشخاص قادتهم الصدفة لشراء مسابيح كهرب باسعار رخيصة وبعدها باعوها باسعار خيالية. فما صحة ذلك؟

? نعم سمعنا عن ذلك عن اناس حصلوا عليها في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي خصوصا خامات الاحجار الالمانية والمعروف ان اسعارها ذلك الزمن تعتبر الان غالية كثيرا اذا نظرنا الى قيمة العملة في السوق، فلا نستبعد ان يشتري شخص مسباحا بقيمة 100 دينار وتقدر قيمته حاليا بـ40 ألف دينار وهو امر شبه طبيعي ولا يعتبر ثراء مفاجئا كونه اشتراه قبل 15 او عشرين سنة او اكثر.

? من هم زبائن السوق هواة ام تجار ام زبائن عاديين؟

? السوق متنوع ويأتيه الزبائن من كل الفئات فهناك التاجر وهناك الهاوي والزبون العادي والذي يحب ان يذخر للاستثمار مستقبلا؟

? هل هناك شروط لدخول هذا المجال؟

? المجال مفتوح للجميع طبعا ولا يقتصر على احد ومن يستطيع فالمجال واسع فهو كتجارة وكهواية تعتبر مربحة، وفي هذا المجال نجد اهل الخبرة ناساً متعاونين ويعطون النصائح للهواة ومن يدخل المجال ويعتبرونهم اخواناً ولا يستغلونهم في الكسب منهم فقط.

