هاني الهزاع: لتمكين «غير الكويتيين» من المنافسة في «الكويت المسرحي»

الخميس Al wanees

يشارك الفنان الشاب هاني الهزاع في مسلسل «نوح العين» وهو من تأليف جمال الصقر واخراج مصطفى رشيد وبطولة الفنان القدير محمد المنصور وعلي جمعة وهدى الخطيب واخرون والقصة تتمحور حول قضايا اجتماعية طالما عاشها الانسان وتكون قد مرت على الكثير من البشر ويتم طرحها بشكل جميل ويحمل العمل احداثاً جدا مشوقة و«توقع اللامتوقع».

وصرح الهزاع لـ «النهار» قائلا: حرص «عيال المنصور» لدى عودتهم الى الانتاج الفني ان يكون عملهم مميزاً وداعماً للشباب خاصة ان العمل يحتوي على عدد كبير من الشباب وهناك من ينضم لاول مرة الى عالم الدراما خاصة انهم خريجو المعهد العالي للفنون المسرحية وبدوري من خلال «النهار» اقول شكرا لعيال المنصور على تلك الثقة والفرصة التي قدموها للشباب وهي تضاهي عدد السنوات الماضية من الدعم الفني لتلك الطاقات الشبابية.

جائزة

وعن مشاركته في مسرحية «الساعة التاسعة» قال عنها : عرضت في مهرجان الكويت المسرحي وقد اشرفت على الموسيقى في المسرحية ولله الحمد حصلت على جائزة افضل مؤثرات صوتية في المهرجان واشكر كاست العمل على ثقتهم فيني واشكر المجلس الوطني على اقامة المهرجان الذي يدعم الشباب وايضا المحترفين .

واضاف ايضا : اتمنى من المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ان يزيح العراقيل امام اي فنان غير كويتي يشارك في المهرجان خاصة ان هناك لوائح تسمح للمواطن ولمواطني مجلس التعاون ان يمارسوا نشاطهم ولكن الفنان العربي وغير المحدد الجنسية «البدون» لا يستطيع ان يدخل المنافسة على الجوائز مثل باقي المشاركين ماعدا العنصر النسائي.

المنافسة

واضاف قائلا: من الظلم ألا يتاح لتلك الفئتين المجال خاصة انهم من مواليد الكويت وتربوا ودرسوا ومنهم من اعطى للفن الكويتي كثيرا وأسهموا في مسيرة الحركة الفنية واتمنى من الجهات المسؤولة ان تحقق هذا الامر وايضا اتمنى من وزير الاعلام والثقافة ان يهتم بهذا الامر ويتم تغيير القوانين ويسمح لمن هم من مواليد الكويت من البدون والعرب ان يدخلوا هذه المنافسة وايضا لها فائدة للجميع في ان تحتك هذه المواهب مع بعض وهذا الامر محفز ويتيح جواً من المنافسة.

