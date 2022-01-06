محمد عبده رُزق بمولوده الجديد «سلمان» تيمناً بخادم الحرمين

الخميس Al wanees

أعلن النجم السعودي محمد عبده بأنه رزق بمولود جديد واسماه سلمان تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب محمد عبده، عبر حسابه على تويتر.

قائلا: «الحمدلله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله».

ويحيي محمد عبده، حفلاً غنائيًا، يوم 14 يناير الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يغنى محمد عبده باقة من أشهر أغنياته الجديدة ‏والقديمة.

حيث يدمج بين أغاني الماضي والحاضر التي كون من خلالها شعبية كبيرة في الخليج وباقي الدول العربية.

