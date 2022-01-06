سرى لؤي بشير لـ «النهار»: الرسم متعة مُجهدة.. ولا سقف لطموح الفنان

الخميس Al wanees

وصفت الفنانة التشكيلية العراقية، سرى لؤي بشير، الرسم بـ «متعة» لكنها متعة منهكة، مؤكدة اعتمادها على عنصر المشاعر اكثر من الاعتماد على الفكرة وهي سمه تغلب على جميع لوحاتها، مشيرة إلى أن البانورامات التي صورت ملاحم وبطولات كان للرسام دور رئيسي فيها.

وأكدت بشير في حوار موسع مع «النهار»، «لا ننسى سابقاً وقبل اكتشاف الكتابة اعتمد الإنسان على الصور بالرسم في الكتابة والتوثيق كما هو الحال في الحضارة المصرية الفرعونية التي استخدمت الرسم لتسجيل الحياة اليومية وتوثيق أهم البطولات والانتصارات لذلك فإننا عدنا بالزمن الى الوراء وجدنا ان تاريخ الرسم اقدم من الكتابة وهو جزء لا يتجزأ منها وغالباً ما يتم إرفاق الكتب بالرسوم فهي الوسيلة الاسرع والامثل للتوثيق فضلاً عن الكتابة»، وفيما يلي تفاصيل الحوار:



متى بدأت موهبتكِ في الرسم؟ ومن هو الشخص الذي شجعكِ في هذا المجال؟

صراحة لا أذكر تحديدا متى بدأت الموهبة، فكل ما أذكره أني أرسم ولا اعلم متى بدأت فلم يكن يوما الفن عموما او الرسم تحديدا غائبا عني، كل ما أذكره في صغري اوراق والوان ودفاتر وانا ارسم لي الكثير من الصور في الروضة وانا في المرسم والفضل بذلك يعود لوالدي فهو من شجعني على الرسم واتقانه، اذكر انه اشترى لي دفتراً كبيراً جداً وكان عمري وقتها لا يتجاوز 5 سنين، وطلب مني ان ارسم اي شيء يصادفني .. فكنت ارسم ما اراه واحيانا اتخيل وهنا بدأت تقوى عندي مهارة النقل والتخيل .

كيف وجدت الرسم؟، وكيف يمكنكِ مزج دراستكِ بالرسم؟

الرسم متعة .. لكنها متعة منهكة .. انت تستخدم كل حواسك ومشاعرك وتركيزك اثناء الرسم، عقلك وتفكيرك وعيناك في تحليل وتركيز دائم، لذلك على عكس ما يظنه الناس .. فالرسم عملية متعبة ذهنياً وجسدياً .. لكنك بحاجة إلى راحة تامة قبل البدء بالرسم وبعده، لكنك تنسى كل ما تشعر به عندما ترى لوحتك وانجازك .. للأسف دراستي بعيدة كل البعد عن مجال الرسم .. لكن استفاد من لغتي الثانية وهي الفرنسية في قراءة المصادر والكتب والأدب الفرنسي الملهم على الدوام لكل الفنانين .

ما طقوسكِ وانتِ ترسمين؟ وعمّ تتحدث معظم رسوماتكِ؟

افضل الانعزال التام قبل البدء لأحصر تفكيري فيما اريد ان ارسم، لأن عملية التركيز مطلوبة والاهم عملية تدريب العين فمن يرسم حقيقة هو عينك وليس يدك هي المحلل لكل ما تراه من ظل وضوء وتحليل للقيم اللونية والتكوين، متى ما استطاع الفنان تدريب عينه على ذلك استطاعت اليد ان تنفذ بسهولة .. لذلك افضل ان اطلع على أساليب فنانين آخرين وأقرأ بعض الكتب او المقالات اضافة الى التركيز بشكل دقيق على اللوحة وقد يستغرق ذلك وقتا واياماً قبل الشروع بالرسم واحيانا لا ارسم إلا عندما اجد نفسي متهيئة نفسياً لحمل الفرشاة. وخلال هذه المرحلة فرفيقة دربي هي ام كلثوم وكوب الشاي وعندها تبدأ جولتي.

لا تحمل لوحاتي ثيماً معيناً او طابعاً معيناً فانا اعتمد على عنصر المشاعر أكثر من الاعتماد على الفكرة وهي سمه تغلب على جميع لوحاتي وهذا ما يجعلها تصل الى المتلقي بسهولة وتداعب أحاسيسه وهو المطلوب، لكنك قد تجدني دائما اميل الى رسم المرأة، برأيي احيانا بإمكانك أن تنقل إلى المتلقي تعبيرا بأبسط صورة، دون الحاجة إلى رسم الفكرة بكل وضوح، فشعور الخذلان أو العتاب او الفرح او الضجر قد يتجسد من خلال نظرة بسيطة لوجه صامت وهذا ما اطمح له ، البساطة والشفافية والجمال الروحي.

ما طموحاتكِ في مجال الرسم؟

لا يوجد سقف لطموحات الفنان ، فكلنا مازلنا نتعلم وعندما يتوقف الفنان عن الطموح يفقد الشغف والدافع الملهم له ، كذلك لا يجب ان نحدد طموحنا في اتجاه واحد ، برأيي على الفنان ان يطلع ويعمل ويجتهد وكأن طموحه لا يتوقف والاهم ان يدرك انه مازال في طور التعلم وإلا يصل إلى مرحلة الغرور وعندها يبدا بالانحدار، لذلك لا أحب ان أحدد نفسي بطموح معين انا اتعلم واحاول ان اجتهد لكي لا اكون مجرد اداة نقل، بل كياناً فنياً متنقلاً واعياً ومثقفاً ومدركاً لقيمة الفن.

هل تعتقدين أن الرسام أصبح شريكاً للمؤرخ في توثيق الأحداث ؟

بالتأكيد، فكم من البانورامات التي صورت ملاحم وبطولات كان للرسم دور رئيسي فيها بالإضافة أننا لا ننسى سابقا وقبل اكتشاف الكتابة اعتمد الإنسان على الصور بالرسم في الكتابة والتوثيق كما هو الحال في الحضارة المصرية الفرعونية التي استخدمت الرسم لتسجيل الحياة اليومية وتوثيق أهم البطولات والانتصارات . لذلك فإننا ان عدنا بالزمن الى الوراء وجدنا ان تاريخ الرسم اقدم من الكتابة وهو جزء لا يتجزأ منها وغالباً ما يتم إرفاق الكتب بالرسوم فهي الوسيلة الاسرع والامثل للتوثيق فضلاً عن الكتابة.

كيف ترين الفن التشكيلي العراقي اليوم؟

أرى نهضة وتقدماً في الفن التشكيلي وبروز اعداد هائلة من الفنانين قد يكون اسم البعض او نقول الاغلبية لم ينالوا فرصتهم من الشهرة لكن بشكل عام وبفضل السوشيال ميديا أصبحنا على اطلاع اكبر بأعمال الفنانين لكن نحتاج إلى اهتمام أكبر فكل ما نراه هو جهود فردية واعتقد اننا بحاجة الى منظمات خاصة او عامة تعنى بهذا الفن وتدعم الفنانين داخل العراق وفي الخارج.

هل تخططين للوحة او ترسمينها فقط؟

لا احب الارتجال امام الكانفس غالباً وبشكل عشوائي وبدون تخطيط يوقعك في مطبات قد يصعب اصلاحها، لذلك افضل التخطيط لكل خطوة قبل التنفيذ، وأقوم بتصميم السكيج على الورق اولاً كما اني احب ان اقوم بتعديلات ورؤية العمل من جهات مختلفة وآخذ رأي بعض الاصدقاء احيانا قبل ان ابدأ بالرسم.

عملية التخطيط مطلوبة جداً لكل عمل مهما كانت بساطته فهي تجنبك عدم توازن اللوحة والألوان بالأخص إن كنت تستخدم مادة لا تستطيع إجراء أي تعديل عليها مثل الرسم بالأقلام الجاف او الحبر، الالوان المائية وحتى الاقلام الخشب، وانا اختبرت العمل بكل هذه المواد وهي ليست سهلة ابداً وتحتاج الى دقة وصبر بالإضافة الى الجرأة والثقة بكل خطوة لأنه لا مجال للخطأ احياناً التخطيط يأخذ وقتاً أطول لكنك تنفذ العمل بشكل متقن وسريع.

من أين تحصلين على افكاركِ؟

افكاري قد تكون وليدة اللحظة او صدفة او فكرة مؤجلة فيأتي ما يدفعك الى تنفيذها فأنا أرسم ما اشعر به ولا أستطيع تجسيد ما لم يلمس نفسي.

هل شاركت في معارض؟ ما هي؟ وأين أقيمت؟

لم أشارك في العراق غير بمعرض واحد كنت وقتها في الاردن وبعثت مشاركتي ولم احضر المعرض، أما أنا حالياً فمقيمة في كندا فقد شاركت بمعارض عدة أقيمت من قبل منظمة للفنانين التشكيليين العرب والكنديين . احاول ان اشارك فيها كل سنة للقاء الأصدقاء كما انك بحاجة الى التواصل مع فنانين اخرين للاطلاع وتبادل الأفكار.

ما هي مشاريعك المستقبلية في مجال الرسم؟

انا ادرس الرسم تفصيلياً فأنا من عشاق المدرسة الكلاسيكية القديمة واعشق المدارس الاكاديمية واتمنى ان احترف هذا المجال وأحاول جاهدا ان اتعلم بمجهود شخصي لاني لم اتلق اي دروس ولم ادرس الفن اطلاقاً وكل ما تراه من لوحاتي هو مجهود شخصي وتعلم ذاتي لكني اتمنى ان اجتهد اكثر لأكون على معرفة وثقافة اكبر.

إلى أي مدرسة تنتمين؟

إلى المدرسة الواقعية.. انا اميل جدا الى الواقعية الكلاسيكية والانطباعية لكن في الحقيقة جربت الرسم بكل المدارس تقريبا وارى ما دام الفنان يملك القدرة على الانتقال بين مدراس الفن بأريحية فلا مانع من التجديد، واغلب الفنانين اختبروا هذه التجربة رغم حبهم الشديد لمدرسة معينة.

هل توجد اوقات محددة تفضلين الرسم فيها؟ ولماذا؟ واي الألوان القريبة منك؟

غالبا ما ارسم في الليل وهو وقتي المفضل .. حيث الهدوء والسكينة يزعجني ضجيج النهار كما ان الإلهام يباغتني ليلاً وأقضي وقتي في الرسم . اما الواني المفضلة فهي الالوان الزيتية طبعاً مع اني جربت كل الانواع لكني لم اجد نفسي الا مع رائحة الزيت المنبعث منها فهي منعشة فيراودك شعور الانتعاش وانت تشكل منها لوحتك الخاصة بالإضافة إلى حرية العمل فيها من حيث المزج والتركيب.

هل رسمت لوحة تمثلكِ؟ وما هو موضوعها؟

كل لوحاتي تمثل جزءاً مني .. كل لوحاتي تحمل صفة مني احيانا اتعمد اخراجها واحيانا اخرى تظهر رغماً عني وهذا ما اسمعه من اغلب الاصدقاء بالتالي لكل فنان بصمة خاصة وسمة خاصة تظهر في اغلب لوحاته وان تغيرت الأساليب تبقى ريشة الفنان حاضرة.

ما آخر اعمالكِ (لوحاتكِ)؟

اخر اعمالي كان قبل بداية هذا العام تقريباً كان من المخطط ان اقوم بتنفيذها على الكانفس بحجم كبير بعد رسمها كاملاً على الايباد باستخدام برنامج السكيتش بوك لكن بسبب ظروف عدة لم استطع تنفيذ العمل لكن الفكرة مازالت مطروحة اسم اللوحة (Sleeping under the stars) .

