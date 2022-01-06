على خطى صلاح ومحرز.. عرب صغار في الساحة الأوروبية

الخميس Al wanees

برزت أسماء عربية عدة في الملاعب الأوروبية منذ منتصف القرن الماضي، ترك بعضها إرثاً كبيراً ورائعاً بينما مر بعضها دون أن يضع أي بصمة، ولا شك أن التألق الباهر للمصري محمد صلاح في صفوف ليفربول والمستوى المميز الذي يقدمه رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم، فتح الأبواب لتألق اللاعبين العرب، فظهرت أسماء جديدة على الساحة مثل التونسي هنبعل المجبري والعراقي زيدان إقبال، والمغربيين عبدالصمد الزلزولي وإلياس أخوماش والمصري عمر مرموش والجزائري آدم زرقان.

وبرز اسم متوسط ميدان مان يونايتد الإنكليزي الشاب هنبعل المجبري بشكل لافت في مباريات المنتخب التونسي بكأس العرب التي اختتمت في قطر منتصف ديسمبر الحالي. وجعلت المباريات التي خاضها «نسور قرطاج» في البطولة المجبري يستحوذ على حيز مهم من اهتمام الرأي الرياضي العام في بلاده على الرغم من أنه لم يتجاوز بعد الـ18 ربيعا. ويأمل المجبري الذي ينشط في الفريق الرديف للشياطين الحمر أن تكون كأس العرب فرصة له لإبراز موهبته وافتكاك مكانه مع زملاء كريستيانو رونالدو في الوقت الذي تطالب جماهير النادي الإنكليزي بمنحه فرصة اللعب. وكانت المباريات التي خاضها هنبعل المجبري حامل الرقم 10 في المنتخب التونسي خلال منافسات كأس العرب كافية ليتحول إلى «ظاهرة» بالنسبة إلى الشارع الرياضي التونسي الذي يأمل أن يكون نسخة تونسية من الجزائري رياض محرز أو المصري محمد صلاح.

بشعره المجعد الطويل، يتنقل لاعب مان يونايتد الإنكليزي اليافع بسلاسة وخفة فوق أرضية الملعب، مانحا منتخب بلاده تونس تفوقا ملحوظا في وسط الميدان خلال معظم مباريات المنتخب التونسي الذي أنهى بطولة كأس العرب في المركز الثاني خلف الجزائر.

بدأ نجم المجبري بالسطوع في كأس العرب منذ المباراة الأولى لتونس أمام موريتانيا، والتي فاز بها «نسور قرطاج» 5-1، وكان للاعب الشاب البالغ 18 عاما تمريرة حاسمة فيها.

واصل تألقه بالرغم من الخسارة أمام سوريا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات، حتى نال جائزة رجل المباراة أمام الإمارات، مساهما في فوز منتخب بلاده وتأهله إلى ربع النهائي، كما تألق في مباراتي عمان في الدور ربع النهائي، ومصر في نصف النهائي.

ومع مشاركته كأساسي في مباريات في كأس العرب، يقول المجبري «لا يمكن أن تكون مشاركتي هنا مع تونس في كأس العرب إلا إيجابية، لأنني ألعب وأكتسب خبرة، ألعب ضد رجال، لأنه كما يعلم الجميع لا ألعب في الفريق الأول (مع يونايتد) أنا ألعب مع تحت 23 عاما».

ويقول اللاعب الواعد «لقد عدت للتو من الإصابة. لعبت مباراتين مع مان يونايتد، وأنا هنا أصبحت جاهزاً أكثر فأكثر مع كل مباراة من خلال العمل الجاد».

ويضيف: «صحيح أنني أتمرن مع لاعبي الفريق الأول لكن الأمر ليس نفسه، والآن آمل أن ألعب مع الفريق الأول».

وإن كان المجبري واحدا من أسلحة الحسم لـ«نسور قرطاج»، فإنه برز من قبل مع الفئات العمرية لـ«الشياطين الحمر» ولدقائق معدودة في الفريق الأول، حينما منحه المدرب المقال للفريق النرويجي أولي غونار سولشاير فرصة المشاركة لثماني دقائق بدلا من الإسباني خوان ماتا، في المباراة التي فاز فيها يونايتد على ولفرهامبتون 2-1 في مايو الماضي.

ومع رحيل سولشاير توالت التعليقات عن إمكانية عودة المجبري مع الفريق الأول ليونايتد، كما أن مشجعي الفريق باتوا يوجهون رسائل إلى المدرب المؤقت الألماني رالف رانغنيك عبر «تويتر» لأن يستدعي التونسي، حتى أن بعضهم اعتبر في تغريدة أن تواجده «سيحل أزمة خط الوسط».

وفي هذا الصدد يقول المجبري لوكالة الأنباء الفرنسية: «سولشاير المعلم أعطاني فرصتي، وكان دائما يعطيني النصائح لأعمل عليها، من سوء حظه ما حصل معه، لكنه أسطورة وعلينا أن نحترمه».

ذلك لا يعني أن النادي الإنكليزي لم يتابع لاعبه في البطولة العربية التي تجري للمرة الأولى في نسختها العاشرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

إذ أصدر «الشياطين الحمر» بيانا على موقعهم الإلكتروني يشيدون فيه بمساهمة «لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد» بتأهل منتخب تونس إلى ربع النهائي. يأتي ذلك في إطار الدعم للشاب الذي حلم بالدفاع عن ألوان منتخب بلاده، بعدما حرمته الإصابة من الالتحاق به خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

يقول والد المجبري في إحدى المقابلات «هنبعل كانت لديه الرغبة في الانضمام إلى المنتخب التونسي خلال تصفيات بطولة كأس العالم، لكن الإصابة حرمته من ذلك، لقد كان متعطشا للعب لبلاده في المباريات الرسمية بعدما شارك في بعض الوديات، وعندما أتت فرصة كأس العرب تمسك بها وألح على فريقه لتسريحه من أجل المشاركة في البطولة».

وبين هنا وهناك، يعرف المجبري هدفه جيدا، فهو وإن أكد «ليس لدي قدوة في كرة القدم، أنا فقط أواصل العمل»، يبقى طموحه أن يصبح في مصاف الكبار.

ويقول: «من الرائع أن أتدرب مع لاعبين ممتازين، هو أمر جماعي، هناك (البرتغاليان) كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديش، و(الفرنسي) بول بوغبا. هناك فقط لاعبون من الصف الأول، لأن مان يونايتد أحد أعظم الأندية في العالم». ولا شك أن تواجد رالف رانغينك في منصب مدرب مان يونايتد ليس نقطة إيجابية فقط من الجانب الفني بل اكتسب الشياطين الحمر مدرباً يعرف عنه منح الفرصة للعناصر الشابة.

كانت مواجهة يانغ بويز يوم 8 ديسمبر الماضي في آخر جولات دور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبي فرصة مناسبة للمدرب رانغينك لمنح الفرصة للعناصر الشابة ومن بينها العراقي زيدان إقبال الذي لعب في الدقيقة 89 بدلاً من خوان ماتا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ويلعب زيدان إقبال (18 عاما) من مواليد مدينة مانشستر في وسط الشياطين الحمر في فريق الرديف تحت 23 عاماً كما لعب لصفوف المنتخب العراقي الأولمبي. زيدان إقبال مولود لأب باكستاني وأم عراقية، ويحق له تمثيل العراق أو باكستان أو إنكلترا كما يجيد اللعب في مركز الوسط الارتكاز أو كصانع لعب، ما يعني انه حل بديلاً لبرونو فيرنانديز في حال مشاركته في صناعة اللعب كما يمكنه التنافس مع دوني فان دي بيك وسكوت ماكتوميناي وبول بوغبا في مركز الوسط الارتكاز.

بدأ زيدان إقبال مسيرته الاحترافية مع فريق «سال يونايتد» في مدينة مانشستر وانتقل لمان يونايتد ووقع أول عقد احترافي مع الفريق في أبريل 2017 بعمر 14 عاماً ويفضل اللعب بالقميص رقم 73 مع النادي في فئة الشباب.

حصل زيدان على جواز سفر عراقي في صيف 2021 الماضي وفي يونيو 2021 تحصل على دعوة للعب بقميص منتخب العراق تحت 20 عاماً، لكن حالت إجراءات فيروس كورونا دون ذلك وحصل على دعوة أخرى للعب لمنتخب العراق تحت 23 عاماً في الإمارات ليشارك للمرة الأولى بصفة أساسية ضد منتخب الإمارات تحت 23 عاماً.

أما المغربيان الزلزولي وأخوماش، فكان ظهورهما هذا الموسم بعد رحيل المدرب الهولندي رونالدو كومان، حيث استدعاهما مدرب برشلونة تشافي في أول قائمة له التي واجهت إسبانيول، بملعب الكامب نو في نوفمبر الماضي.

وسبق لابن بني ملال، عبد الصمد الزلزولي ( 19 سنة) أن لعب مع المدرب المؤقت سيرجي، بعض الدقائق في مباراتي ألافيس وسيلتا، في حين تعد هذه أول مرة يستدعى فيها إلياس أخوماش ( 17 سنة) من أصول تطوانية، إلى الفريق الأول بعد تألقه في آخر مواجهة للفريق الرديف أمام إشبيلية أتلتيكو حيث أحرز ثنائية.

ورفض الزلزولي اللعب للمنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق بعد أيام في الكاميرون، وسط أنباء عن رغبته في اللعب للمنتخب الإسباني، رد عليها اللاعب بنشر صورة له على حساب «فيس بوك» بقميص المنتخب المغربي الأمر الذي فسره المتابعون بتمسك الزلزولي باللعب لبلاده الأم، واعتذاره في الوقت الحالي لحاجة فريقه له حيث مر برشلونة هذا الموسم بظروف صعبة وتراجع في جدول الترتيب كثيراً، قبل أن تتحسن نتائجه ويصعد إلى المركز الخامس.

كما تألق المصري عمر مرموش مهاجم نادي شتوتغارت الألماني مع منتخب الفراعنة وسجل ظهوراً خاطفاً للأنظار على مستوى ناديه ومنتخب مصر، حيث أحرز هدفاً جميلاً في المشاركة الأولى مع المنتخب المصري في مرمى ليبيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقدم الجزائري الشاب آدم رزقان أداءً لافتاً مع نادي شارل لوروا البلجيكي، جعله محط أنظار عمالقة الدوري الإيطالي، ميلان وإنتر ميلان خلال الفترة الماضية.

