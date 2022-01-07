«إعانة المرضى» أجرت مئات عمليات الـ«عيون» في اليمن

أول النهار

اختتمت جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتية مخيما طبيا مجانيا لجراحة العيون في محافظة (شبوة) شرقي اليمن بعد إجراء مئات عمليات إزالة للمياه البيضاء وزراعة العدسات.

وقال الأمين العام لجمعية الحكمة اليمنية فرع حضرموت المنفذة للمشروع نجيب مخرج في بيان صحافي إن المخيم الذي أقيم في مديرية (ميفعة) بمحافظة (شبوة) واستمر خمسة أيام أجرى معاينات لأكثر من 1200 حالة وأجرى مئات عمليات نزع للمياه البيضاء وزراعة العدسات.

وأضاف أن المخيم الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة (البصر العالمية) بتمويل من جمعية صندوق إعانة المرضى بالكويت تكفل بجميع النفقات اللازمة للمعاينة والعمليات وصرف الأدوية والنظارات الطبية. وأوضح مخرج أن الهدف من المشروع كان تخفيف الأعباء عن عشرات المرضى المحتاجين ومساندتهم انطلاقا من الرسالة الإنسانية التي تتبناها جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتية وشركاؤها المنفذون.

وأشار إلى أن هذا المخيم جاء كمرحلة ثالثة بعد إقامة مخيمين سابقين ضمن مشروع مكافحة العمى تم تنفيذهما العام الماضي في محافظتي (حضرموت) و(شبوة) وشهدا إجراء مئات العمليات لإزالة المياه البيضاء.

وأعرب مخرج عن بالغ الشكر والتقدير للكويت ومؤسساتها الإغاثية والتنموية والخيرية على جهودها الإنسانية المبذولة لمساعدة إخوانهم في اليمن في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

