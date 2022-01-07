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أول النهار

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معهد تدريب ضباط الصف استقبل دفعة جديدة من المتطوعين


التحقت دفعة جديدة من المتطوعين استكمالاً لدفعة المتطوعين ضباط الصف رقم (94) ودفعة المتطوعين الأفراد رقم (93) والتي التحقت الأسبوع الماضي، حيث استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية بالتعاون مع هيئة التعليم العسكري ممثلاً بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد.
وكان في استقبال الملتحقين من المتطوعين للدفعتين ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الإدارة والقوى البشرية ومعهد تدريب ضباط الصف والأفراد لحظة دخولهم، بعد أن أتم الملتحقون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم.
وقام ضباط المعهد بتنظيم عملية الدخول، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتحاقهم، واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال الملتحقين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف وحدات الجيش.


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