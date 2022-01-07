«الإصلاح» تواصل إغاثة اللاجئين السوريين في الأردن

أول النهار

تواصل جمعية الإصلاح توزيع المواد الإغاثية على اللاجئين والنازحين السوريين لمواجهة مخاطر الشتاء ضمن حملة «كن عوناً لهم»، حيث قام مدير الإغاثة في نماء الخيرية خالد مبارك الشامري بتوزيع الاحتياجات الشتوية على اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، واشتملت المساعدات على فحم التدفئة والسلال الغذائية والبطانيات، واستفاد منها الأشخاص والأسر الأشد حاجة.

وفي هذا الصدد، قال الشامري: إن سكان المخيمات يواجهون شتاء صعباً، وتشتد معاناتهم بشكل أكبر مع دخول البرد، منوهاً إلى أن أغلبهم لم يستطيعوا تركيب المدافئ، وذلك بسبب صعوبة أوضاعهم المادية وانتشار البطالة في صفوفهم، وأكد الشامري أن حملة «كن عوناً لهم» التي أطلقتها نماء الخيرية جاءت بهدف تخفيف معاناة المتضررين في الداخل السوري واللاجئين بدول الجوار من خلال توفير الكسوة الشتوية ومواد التدفئة والسلات الغذائية.

وأوضح أن الحملات الإغاثية التي تطلقها نماء الخيرية تأتي بغية الاستجابة العاجلة لحاجة المتضررين في ظل معاناة اللاجئين السوريين من البرد القارس، وتخفيفاً للعبء المادي والنفسي على النازحين، ولتمكين المتضررين من تجاوز الأزمة التي تعصف بهم عن طريق تقديم مواد المعيشة الأساسية، وأوضح الشامري أن اللاجئين السوريين في المخيمات هم الأكثر تضرراً، حيث تزداد معاناتهم قسوةً في فصل الشتاء في ظل نقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية خاصة مواد التدفئة. وأشار إلى أن اللاجئين والنازحين السوريين مروا بالكثير من المآسي والصدمات مع حلول الذكرى العاشرة للحرب السورية يحتاجون الآن إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، في ظل شتاء قاسٍ وتأثيرات سلبية لجائحة كورونا التي ضاعفت معاناتهم.

