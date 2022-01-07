«جمعية السلام الخيرية» تسلمت جائزة «المؤسسة المحترفة»

أول النهار

اعرب رئيس مجلس ادارة جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية د. نبيل العون عن فخر الجمعية بحصدها جائزة المؤسسة المحترفة لتطبيقات التكنولوجيا في مجال العمل الانساني من الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بمملكة البحرين ومركز السلام للابتكار الاجتماعي والاكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي اقيم مساء الاول من امس الثلاثاء بحضور السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية الشيخة سهيلة الصباح ورئيس برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية وممثل الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالكويت د. شهاب العثمان والمستشارة خالدة الخراز المفوض الاممي لترويج اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، ود. سامية السعيدان رئيس فريق الايادي البيضاء الخضراء التطوعي ومنتسبي جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية.

واضاف العون دائما ما نحرص على الارتقاء لتطوير العمل الانساني وبإذن الله سنرى جمعية السلام في اعلى المراكز الاقليمية والدولية، ونحن نفخر بعملنا مع مجموعة كبيرة من الاساتذة والمستشارين ونعد باستمرارنا في عملنا وتطويره ان نقدم افضل شيء للاسر المتعففة واهل الحاجة في كل مكان، ونبارك للكويت واهلها على هذا التكريم.

من جانبها، اكد السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية الشيخة سهيلة الصباح ان جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية الدولية التي تقوم بجهود محلية وخارجية لها كل التقدير واصبحت اعمالها خير سفير للكويت في مواقع ومحافل عدة.

