«الحَجْر» على المجلس والحكومة!

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فيما أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 425455 حالة اكدت اصابة وزير الصحة د. خالد السعيد بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس: تأكدت إصابة الوزير السعيد بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تبين إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح امس الخميس.

وأضاف: ويطبق الوزير حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد ملتزما التزاما كاملا بلبس الكمام وعدم المصافحة والابتعاد عن اقرب المقربين فضلا عن غيرهم.

هذا واكدت مصادر حكومية انه سيتم الزام اعضاء السلطتين من النواب والوزراء باجراء فحص « pcr» باعتبارهم كانوا من بين مخالطي الوزير خلال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي رغم التزام الوزير بجميع الارشادات الوقائية، حيث انه كان ملتزما بلبس الكمام وعدم المصافحة بملامسة الكف.

وكانت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا عقدت اجتماعا امس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر استعرضت فيه أحدث التقارير الواردة من السلطات الصحية كما استمعت إلى شرح من قياديي الجهات الحكومية في شأن حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» في دول العالم، وكان مجلس الوزراء اجتمع أمس دون إصدار قرارات مهمة بشأن الحالة الوبائية في البلاد.

من جانبه قال المتحدث باسم «الصحة» د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 264 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 412749، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 97 في المئة.

وأوضح السند أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 11 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 10237 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد- 19» إلى 53.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 27541 ليصبح مجموع الفحوصات 6100502، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 8.8 في المئة.

من جهة أخرى، اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن فريقا نسائيا ميدانيا سيتابع تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن وقف إقامة جميع أنواع المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتا في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وذكرت المدير العام للهيئة بالتكليف إيمان الأنصاري في بيان صادر عن «القوى العاملة» على هامش اجتماعها مع اتحاد الفنادق الكويتية أن الفريق الميداني كلف بمتابعة الفنادق والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة «كورونا».

وأشارت الأنصاري إلى أن الفريق سيقوم بجولات تفتيشية بصفة دائمة على قاعات المناسبات والأماكن المغلقة ومحاسبة المخالفين حال عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة.