الجمعة 07 يناير 2022 ,4 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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مال وأعمال
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دندرة
أصحاب الأعمال الكويتيون يفكرون في الهجرة.. للدِّقة.. سيهاجر مَنْ تبقّى منهم !
دندرجي
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