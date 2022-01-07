صرف بدلات العسكريين الجديدة الشهر الحالي

الأولى

أعلن النائب مبارك بن خجمة ان صرف بدلات وعلاوات العسكريين التي اقرت أخيراً سيتم هذا الشهر كما ابلغه بذلك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

برلمانيا، علمت «النهار» بوجود اصرار على تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء من جهة عدد من النواب المعترضين على وجود الرئيسين، الا ان الاختلاف يحوم حول الموعد وبعض الاستحقاقات. واوضحت مصادر ان بعض النواب يودون اتاحة فرصة امام

الرئيس للتثبت من مدى تعاونه بشأن تعويض الجلسات التي اهدرت جراء الوقت الطويل الذي استغرقته عملية تشكيل الحكومة. من جانبه، تساءل النائب صيفي الصيفي كيف يحيل سمو الشيخ صباح الخالد برنامج عمل الحكومة الى مجلس الأمة من دون ذكر المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج، متسائلا: هل ما تمت احالته يسمى برنامج عمل دون تحديد التشريعات؟