الدراسات الاستشارية.. «كشف تسلل»!

الأولى

قالت مصادر معنية لـ«النهار»: ان مئات الملايين من الدنانير التي صرفت على الدراسات والاستشارات الهادفة للاصلاح الاقتصادي» ذهبت سُدَى»، موضحة انه لم يؤخذ بها، مشيرة الى انه لا الضرائب ولا البديل الاستراتيجي ولا ترشيد الدعوم ظهرت في برنامج عمل الحكومة.

ولفتت المصادر، الى ان بعض المحاور الرئيسة الخاصة بالاصلاحات الحكومية المرتقبة مثل المساواة بالرواتب، لم ترد في محور الاصلاح الهيكلي للجهاز العام، رغم المناداة بها منذ سنوات طويلة.

وبينت ان متوسط التطلعات الحكومية لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا يتعدى 28 الفاً من اصل 100 الف كانوا مستهدفين، وهو رقم هزيل للغاية اذا ما قورن بحجم خريجي الجامعات والمعاهد الذي تشير التوقعات انه سيكون بحدود 340 الف خريج بنهاية 2035، وهو ما يعني تعزيز التوظيف بالقطاع العام الذي يعاني بطالة مقنعة وغياب القدرة على استيعاب المزيد.

وفي اطار ذي صلة، توقعت مصادر تأجيل خصخصة شركات القطاع العام الخاسرة، على وقع ارتفاعات اسعار النفط.

وبينت ان الحكومة في العادة ما تلجأ الى تأجيل خططها الاصلاحية في القطاعين المالي والاداري مع ارتفاعات اسعار الخام، مشيرة الى انه للأسف باتت ارتفاعات النفط عائقا حقيقيا امام تحقيق منظومة التنمية الشاملة. ولفتت الى ان خطة بيع شركات القطاع العام التي كان المتوقع البدء بها في عام 2022، بنيت على دراسات مهنية راعت اوضاع العمالة الوطنية في تلك الشركات وكذلك الأداء التشغيلي لها وما يمكن ان تؤول اليه حال تم تحويل ادارتها الى القطاع الخاص.

وأفادت بأن الشركات التي كانت الحكومة تنوي طرحها للبيع، توجد في قطاعات السياحة والنقل والزراعة والاستثمار، مبينة ان تلك الشركات «غير رابحة « ولا يمكن بقاؤها فترة طويلة.